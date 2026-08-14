İktidarın geçtiğimiz gün ÖTV zammını sıfırlaması da vatandaşın derdine derman olmadı.
Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor
Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla vergi indirimi gerçekleşti ancak uluslararası piyasalardaki sert yükseliş tabloyu yine tersine çevirdi.Yunus Arıkan
28 Şubat'tan bu yana durdurulamayan akaryakıt zamları, motorinde 100 lira rakamını konuşturmaya başlattı.
Motorinde gerçekleştirilen ÖTV indirimiyle 9 lira seviyelerinde bir indirim yansısa da, araçlar benzin istasyonuna gidemeden dev zamla karşılaştı.
Vergi muafiyetinin devreye girmesine rağmen bugün motorine 8,89 TL, benzine ise
1,52 TL zam yapıldı
Türkiye akaryakıt piyasasında Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde maktu ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından gözler fiyat tabelalarına çevrilmişti.
Vergi indiriminin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin grubunda 9,25 TL'lik bir düşüş gerçekleşmiş olsa da gece yarısı hem motorin
hem de benzin grubuna zam geldi.
14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 8,89 TL, benzine ise 1,52 TL zam uygulandı.
Yani dün yapılan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi bir günde neredeyse erimiş oldu.
ÖTV SIFIRLANDI ANCAK
Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorindeki ÖTV sıfırlandı. Vergi indiriminin gerçekleşmesiyle birlikte pompa fiyatlarında 9,25 TL'lik indirim gerçekleşti.
Ancak küresel rafineri fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, vergi sıfırlamasının sağladığı maliyet avantajını geride bıraktı.
Bu gelişmeyle birlikte, uygulanan vergi indirimine rağmen pompa fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi.
14 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 71.43 TL
Motorin: 79.68 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 71.27 TL
Motorin: 79.53 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara
Benzin: 72.40 TL
Motorin: 80.80 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir
Benzin: 72.69 TL
Motorin: 81.07 TL
LPG: 33.79 TL
Bursa
Benzin: 72.49 TL
Motorin: 80.69 TL
LPG: 33.19 TL
Antalya
Benzin: 73.64 TL
Motorin: 82.13 TL
LPG: 34.04 TL
Konya
Benzin: 73.45 TL
Motorin: 81.96 TL
LPG: 33.89 TL