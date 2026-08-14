Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor

Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor

Motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla vergi indirimi gerçekleşti ancak uluslararası piyasalardaki sert yükseliş tabloyu yine tersine çevirdi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 1

İktidarın geçtiğimiz gün ÖTV zammını sıfırlaması da vatandaşın derdine derman olmadı.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 2

28 Şubat'tan bu yana durdurulamayan akaryakıt zamları, motorinde 100 lira rakamını konuşturmaya başlattı.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 3

Motorinde gerçekleştirilen ÖTV indirimiyle 9 lira seviyelerinde bir indirim yansısa da, araçlar benzin istasyonuna gidemeden dev zamla karşılaştı.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 4

Vergi muafiyetinin devreye girmesine rağmen bugün motorine 8,89 TL, benzine ise
1,52 TL zam yapıldı

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 5

Türkiye akaryakıt piyasasında Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde maktu ÖTV'nin sıfırlanmasının ardından gözler fiyat tabelalarına çevrilmişti.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 6

Vergi indiriminin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin grubunda 9,25 TL'lik bir düşüş gerçekleşmiş olsa da gece yarısı hem motorin
hem de benzin grubuna zam geldi.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 7

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 8,89 TL, benzine ise 1,52 TL zam uygulandı.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 8

Yani dün yapılan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi bir günde neredeyse erimiş oldu.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 9

ÖTV SIFIRLANDI ANCAK

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorindeki ÖTV sıfırlandı. Vergi indiriminin gerçekleşmesiyle birlikte pompa fiyatlarında 9,25 TL'lik indirim gerçekleşti.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 10

Ancak küresel rafineri fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, vergi sıfırlamasının sağladığı maliyet avantajını geride bıraktı.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 11

Bu gelişmeyle birlikte, uygulanan vergi indirimine rağmen pompa fiyatlarında artış kaçınılmaz hale geldi.

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 12

14 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 13

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71.43 TL

Motorin: 79.68 TL

LPG: 33.79 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 14

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71.27 TL

Motorin: 79.53 TL

LPG: 33.19 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 15

Ankara

Benzin: 72.40 TL

Motorin: 80.80 TL

LPG: 33.89 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 16

İzmir

Benzin: 72.69 TL

Motorin: 81.07 TL

LPG: 33.79 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 17

Bursa

Benzin: 72.49 TL

Motorin: 80.69 TL

LPG: 33.19 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 18

Antalya

Benzin: 73.64 TL

Motorin: 82.13 TL

LPG: 34.04 TL

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Akaryakıta indirim kamuflajlı dev zam: Fiyatlar durdurulamıyor - Resim: 19

Konya

Benzin: 73.45 TL

Motorin: 81.96 TL

LPG: 33.89 TL

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