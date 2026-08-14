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Kaynak: Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve nakil maratonuna dair yeni bir gelişmeyi duyurdu.

10 Ağustos'ta açıklanan ilk nakil sonuçlarının ardından heyecanla beklenen LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldığı duyuruldu.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar için süreç nasıl olacak? Adaylar, sonuçlarını meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilecek.

İkinci nakil sonuçlarının ardından henüz bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç tam anlamıylla netlik kazanmadı. Adaylar, il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla başvurularını yapacak.

İl/İlçe Komisyon Başvuruları: 17 - 26 Ağustos 2026

Yerleştirme Sürecinin Tamamlanması: 28 Ağustos 2026

Boş kalan kontenjanlara yapılacak olan bu yerleştirmelerle birlikte 28 Ağustos itibarıyla tüm öğrencilerin lise kayıt süreci tamamıyla bitecek.