Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede; Gölpazarı’nın coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerinin tanıtımı ve markalaştırılması, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması, kooperatifler ve birliklerin bu süreçte daha etkin rol üstlenmesi ile tıbbi ve zirai ilaçlar konusunda yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca ilçenin ekonomik ve ticari potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Bilecik TSO Başkanı Mehmet Ergün ziyaretin ardından, “Nazik karşılamaları ve misafirperverlikleri için Gölpazarı Belediye Başkanı Sayın Hayri Suer’e teşekkür ederiz.” dedi.