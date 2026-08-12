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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlerde bulunan firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre denetimlerin amacı, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve mevzuata uygun hareket eden dış ticaret firmalarının haklarının gözetilmesi olarak belirlendi.

19 BİN 638 GÜMRÜK BEYANNAMESİ İNCELENDİ

Geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontroller, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

Risk analizleri ve kontrol çalışmalarında ileri veri analitiği tekniklerinden de yararlanıldı.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki kontrol şubeleri tarafından yapılan ikincil kontrol beyanname incelemelerinde, 3 bin 223 firmanın tescil ettiği 19 bin 638 gümrük beyannamesi mercek altına alındı.

Bu incelemeler sonucunda 7,2 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

145 FİRMA MÜFETTİŞLERİN DENETİMİNDEN GEÇTİ

Bakanlık müfettişleri tarafından gerçekleştirilen sonradan kontrol firma denetimlerinde ise 145 firma incelendi.

Bu denetimler sonucunda 1,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Böylece 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen sonradan ve ikincil kontrol denetimlerinde alınan toplam ek tahakkuk ve ceza kararı tutarı 8,9 milyar liraya ulaştı.

CEZA VE TAHAKKUK TUTARI BİR YILDA YÜZDE 29 ARTTI

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 8,9 milyar liralık tutar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artış gösterdi.

Bakanlık, geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin etkin ve kararlı şekilde devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, denetimlerle vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinin yanı sıra dış ticaret işlemlerini mevzuata uygun gerçekleştiren firmaların haklarının korunmasının hedeflendiği vurgulandı.