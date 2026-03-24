CHP Genel Başkanı Özgür Özel 17 Mart'ta yaptığı açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 milyon TL'lik mal varlığı olduğunu ifade etmşti. Özel'in açıklamalarına yanıt veren Akın Gürlek sadece 4 tapusu olduğunu söyleyerek Özel hakkında dava açacağını belirtmişti.

Medyascope, konuyu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sordu. Bahçeli, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı tartışmalarıyla ilgili soruya yanıt vermedi.

Öte yandan, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün gazetesindeki köşesinde "Gürlek'in kapsamlı bir basın toplantısı düzenlemesi gerektiğini ve hakkındaki tapu iddialarına tapu kayıtları ve e-Devlet verileri üzerinden ayrıntılı bir yanıt vermesi gerektiğini" belirtmişti.