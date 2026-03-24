Bu ilçemizde aidatlar 180 bin TL, evler 45 milyon euro
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatları cep yakıyor. Güney bölgelerinde aidatlar 6 bin liradan başlarken, Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü gibi kuzey bölgelerinde 180 bin liraya kadar çıkıyor. Evlerin fiyatları ise 5 milyon euro ile 45 milyon euro arasında değişiyor.
LÜKS SİTELERDE ÖZEL HİZMETLER ÖNE ÇIKIYOR
Lüks sitelerde sahil erişimi, özel hizmetler ve yüzme havuzu gibi detaylar öne çıkarken, Konacık, Ortakent ve Gümbet gibi bölgelerde genellikle özel güvenlik, havuz bakımı ve bahçıvanlık gibi hizmetler veriliyor.
180 BİN LİRA AİDATI OLAN SİTEDEKİ EV 45 MİLYON EURO
Aidat fiyatlarının konsept ve konumuna göre değiştiğini ifade eden Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, “Bodrum'da aidat fiyatları sitenin özellikleri ve vermiş olduğu hizmete göre değişiyor. Şu anda aidat fiyatları 6 bin lira ile 180 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.
Sevil Ece Gümüş Kapar, aidat fiyatlarının yüksek olmasının nedenini ise şöyle açıkladı:
“180 bin lira aidatı olan siteler, genelde özel sahili olan üst segment projelerimiz. Sitede güvenlik ve evinize sağlanan hizmetler başta olmak üzere özel hizmetler, site içerisinde oluşan giderler bu rakamların yüksek olmasına sebep oluyor. Bodrum'u kuzey ve güney olarak ayırabiliriz.
Güney bölgelerde sitelerin aidat fiyatları, sunulan özelliklere göre daha uygun; kuzey bölgelerde ise üst segment projeler daha fazla olduğu için aidat fiyatları daha yüksek. 6 bin lira aidatı olan evlerin fiyatları genelde 15-20 milyon bandında diyebiliriz. 180 bin lira aidat ödenen evlerin fiyatları ise 5 milyon euro ile 45 milyon euro arasında değişiyor.”