Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Altın zengini iller açıklandı: Ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir… Listede sürpriz şehir

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken vatandaşların güvenli liman olarak gördükleri yastıkaltı altın birikiminin en yüksek olduğu iller ortaya çıktı. Listenin zirvesinde yer alan şehirler ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir. Altın zengini iller bu kez şaşırttı.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Altıun yatırımcıları piyasaları takip etmeyi sürdürürken altın güne düşüşle başladı. Gramı 6 bin 212 liradan işlem görüyor. Türkiye’de de altın, yıllardır yatırımcıların en çok tercih ettiği materyallerden olmayı sürdürüyor.

Altın fiyatlardaki sert iniş çıkışlara rağmen, vatandaşlar özellikle yastıkaltı altın biriktirmeyi sürdürüyor.

Ekotürk'ün haberine göre, Türkiye’de en fazla yastıkaltı altına sahip şehirler ortaya çıktı. Listenin üst sıralarında yer alan iller, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin dışında kaldı.

İŞTE ALTIN ZENGİNİ 10 ŞEHİR

10) Eskişehir – 16,37 milyar TL

9) Manisa – 16,50 milyar TL

8) Mersin – 20,46 milyar TL

7) Muğla – 20,50 milyar TL

6) Balıkesir – 20,74 milyar TL

5) Adana – 22,40 milyar TL

4) Konya – 29,50 milyar TL

3) Kocaeli – 34,73 milyar TL

2) Antalya – 43,64 milyar TL

1) Bursa – 42,85 milyar TL

Altın zengini iller sıralamasında öne çıkan şehirlerin, özellikle büyük metropollerin dışında kalmasıyla dikkat çekti. Bursa ve Antalya gibi şehirlerin Türkiye’deki altın yatırımı alışkanlıklarının bölgesel olarak değiştiğini gösterdi.

Kaynak: Diğer
