Kapalıçarşı altın fiyatları yanıyor: 40 yıl sonra bir ilk yaşandı

Ekonomi piyasası pazartesi günü kara bir güne uyanmıştı. Bayram sonrası ilk gün güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar yaşandı. Altın tarafı 40 yıl sonra en sert satışı yaşadı. 1983 yılında bu yana altın tarafı haftalık en büyük kaybını gördü. 5 bin dolar bandında olan ons altın bir günde 4 bin dolara kadar düşerek 900 doları aşan bir düşüş oldu. Brent petrol ise 110 dolara kadar sert yükseliş gösterdi.