Ekonomi piyasası pazartesi günü kara bir güne uyanmıştı. Bayram sonrası ilk gün güvenli liman olarak tabir edilen altın ve gümüş tarafında yüzde 7’lik sert satışlar yaşandı. Altın tarafı 40 yıl sonra en sert satışı yaşadı. 1983 yılında bu yana altın tarafı haftalık en büyük kaybını gördü. 5 bin dolar bandında olan ons altın bir günde 4 bin dolara kadar düşerek 900 doları aşan bir düşüş oldu. Brent petrol ise 110 dolara kadar sert yükseliş gösterdi.
Kapalıçarşı altın fiyatları yanıyor: 40 yıl sonra bir ilk yaşandı
Bayram sonrası piyasalar tam anlamıyla bir "Kara Pazartesi" yaşadı. ABD-İran gerilimi ve fırlayan enerji fiyatları nedeniyle yatırımcılar nakde dönerken, altın 1983 yılından bu yana en büyük haftalık kaybını gördü. Salı günü Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında son durum ne?Derleyen: Süleyman Çay
Altın tarafındaki düşüş ise dolar tarafına pozitif yansıdı. Pek çok ekonomistin analizine göre altın tarafındaki düşüşün nedeni ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi ile enerji fiyatlarındaki sert artış neden olduğu belirtiliyor. Enerji fiyatlarının dolar üzerinden olması nedeniyle pek çok ülke eline nakit geçmesi için stokladıkları altın, gümüş ve bitcoini piyasaya sürdü. Bu etken ile sert düşüşler yaşandı.
Ancak düşüş kalıcı sürmedi. Pazartesi gününü akşam saatlerine doğru ABD tarafından Trump’ın ‘5 gün saldırıyı erteliyoruz’ mesajıyla piyasalarda yeniden yükselişleri getirdi. Petrol fiyatı bir anda 110 dolardan 92 dolarlara kadar sert düşüş yaşadı. Altın tarafı ise 4 bin dolar bandından 4 bin 500 dolar seviyelerine kadar geldi. Savaş riski ilerleyen günlerde gündemden kalkarsa altın tarafında yükselişlerin olabileceği öngörülüyor.
Peki Salı günü piyasalar güne nasıl başladı? Brent petrol güne yükseliş ile başlayarak 100 dolar sınırında seyrediyor. Dolar ise güne pozitif başlayarak 44,35 dolar bandında güne başladı.
Güvenli liman altın tarafında ise güne sert satışlarla başladı. 4 bin 500 bandına kadar gelen ons altın anlık olarak 4 bin 342 dolar seviyelerinde işlem alıyor. 86 dolar seviyelerinde seyreden gümüş ise 66 dolar bandında seyrediyor.
Kapalıçarşı gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise merak ediliyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı dün 6 bin TL seviyelerini gördü. Anlık olarak güne negatif başlayan altın yüzde 1 düşüş kaydetti.
Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ise şu şekilde oldu;
Gram altın
Alış: 6 bin 502 TL
Satış: 6 bin 758 TL
Çeyrek altın
Alış: 10 bin 686 TL
Satış: 11 bin 235 TL
Yarım altın
Alış: 21 bin 371 TL
Satış: 22 bin 268 TL
Tam altın
Alış: 42 bin 547 TL
Satış: 44 bin 402 TL
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.