Meteoroloji saat vererek uyardı: Şakır şakır yağacak... Bu illere dikkat

Meteoroloji’den gelen son değerlendirmelere göre; Antalya'da şiddetli sağanak, Marmara'da fırtına, Doğu Anadolu'da ise kar ve çığ tehlikesi bekleniyor. İşte bölge bölge son durum...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneline ilişkin güncel hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin büyük bir bölümü çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisinde kalacak. Özellikle batı ve güney bölgelerde sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir.

Salı günü için en dikkat çekici uyarı Antalya için yapıldı. Yağışların, Antalya merkez ve doğu ilçelerinde öğlen saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgarın yönü Marmara’nın batısında değişiyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın hızının 40-60 km/saat seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, Batı Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda (Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri) yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde yüzünü gösterecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya’nın merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi var.

AMASYA °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 16°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra, Şırnak, Hakkari, Ağrı, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Bitlis'in doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu karlakarışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

