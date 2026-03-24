Antalya Kaş’ta tapu müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Diyar Akdağ, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tapu kayıtlarına baktığı iddiası sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Gazeteci Hasan Basri Akdemir, kişisel sosyal medya hesabından memur Diyar Akdağ'ın ilk ifadesini paylaştı.

Diyar Akdağ "Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında beni kandırarak Adalet Bakanı olan Akın GÜRLEK' e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi" dedi.

"Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftiranın içinde bilinçli bir şekilde bulunmadım." diyen memur Akdağ etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.

Diyar Akdağ'ın ifadesi şöyle:

"Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftiranın içinde bilinçli bir şekilde bulunmadım. İnstagram ve Tinder isimli sosyal medya üzerinden tanıştığım ve arkadaşlık kurduğum isminin Ayşegül olduğunu fakat soy ismini net olarak bilmediğim şahıs beni sohbet esnasında beni kandırarak Adalet Bakanı olan Akın GÜRLEK' e ait tapu kayıtlarını sorgulamamı istedi bende sayın bakanımıza iftira atıldığını düşünerek tapu sorgusunu yaptım bu sorgulamalar esnasında psikiyatri sorunlarımdan dolayı kullandığım psikiyatri haplarından kaynaklı tapu sorgu sonucunu Ayşegül isimli şahsa detaylı olmayacak şekilde sohbet esnasında gayri ihtiyari şekilde ilettim. Evet etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum."

KİM BU AYŞEGÜL?

Akdemir'in "Ayşegül isimli şahısla ilgili adli kaynaklardan bilgi aldım. Bana Ayşegül K. olarak söyledi. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçundan sabıkası olan bir kişi. Diyar’dan aldığı bilgileri neden talep ettiği, kimlerle irtibatta olduğu da araştırma konusu." değerledirmesi de dikkat çekti.