Yeniçağ Gazetesi
24 Mart 2026 Salı
Akaryakıta bir zam daha; İktidar çözüm bulamıyor, fatura vatandaşa çıkıyor (24 Mart Salı)

Amerika, İsrail ve İran arasında tansiyon her geçen gün yükselirken, savaşın küresel yansımaları da derinden hissediliyor. Türkiye'de özellikle akaryakıt fiyatları, savaşın da etkisiyle düşürülemiyor. Akaryakıtta benzin ve motorine dev zam geldi.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Orta Doğu'daki savaş, Hürmüz krizi ve karşılıklı yapılan açıklamalar... Her biri akaryakıt fiyatlarında yeni bir rekor anlamına geliyor. Zamları vatandaşın cebine yansıtmama konusunda çözüm bulamayan iktidar da buna eklenince, benzin ve motorinde tarihi zamlar, tarihi fiyatları ortaya çıkarıyor.

24 Mart 2026 Salı günü (bugün) pompaya yansıyan zam, vatandaşı yaya bırakacak cinsten...

Benzinin litre fiyatına 93 kuruş zam uygulanırken, motorine ise 6,58 lira zam uygulandı. Bu zamlarla birlikte ortaya çıkan güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle oldu:

İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 63.01 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 77.68 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası’nda: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 62.87 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı: 77.54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası’nda: 29.89 TL

ANKARA’DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara’da benzin litre fiyatı: 63.99 TL
Ankara’da motorin litre fiyatı: 78.82 TL
Ankara’da LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR’DE BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 64.26 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 79.09 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.29 TL

