İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

Benden önce güzel laflar yükendi. Ne söylersem söyleyeyim siyasete mal edilir. Herhangi bir siyasi kalem sarf etmeyeceğim. Bir milletin ortak geçmişiyle ruh bulmuş insanların farklı meşrebin temsilcisi olması mümkün değildir. Toplantıyı düzenleyenlere Nevruz Baymanı'nın nasıl kutlanması gerektiğini gösterdikleri için teşekkür ediyorum.

-Meydanlarda neler konuşulduğunu biliyorum. Nevruz bahanesiyle meydanlarda Türkiye Cumhuriyeti devletine, Türk milletine kafa tutulmuştur. Türk milliyetçileri buna izin vermeyecektir.

-İmralı'dakini paşa bellediler. Onu dediğini "şak" diye yapanlar da bugün milleyetçiyiz diyor. Kimsenin kimseyle uğraşacak vakti yoktur.

"İHANETİN ZAMAN AŞIMI YOKTUR"

-Üniter devlet ve vatandaşlık tanımızı tartışmaya açıyorsa o hiyanet içindedir. İhanetin zaman aşımı yoktur. Bunu yapan kim olursa olsun, konumu ne olursa olsun günü geldiğinde hesabı sorulacaktır.