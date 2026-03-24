Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorguladığı iddia edilen 3 tapu görevlisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alındı. Haklarında soruşturma memurlardan biri Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Akın Gürlek'in tapu kaydını sorgulayan memur gözaltına alındı
Haberi Paylaş
Derleyen: Aykut Metehan
CHP lideri Özgür Özel'i iddiaları sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapularını sorgulayan 3 memur açığa alınmıştı. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir memur gözaltına alındı
Kaynak: Haber Merkezi