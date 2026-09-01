Milyonlarca vatandaşın ve iş dünyasının yakından izlediği faiz oranlarında yeni bir dönem başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama yapısında attığı adımlar mevduat faizlerine yansımaya başlıyor.
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026)
Merkez Bankası'nın fonlama maliyetinin fiilen yüzde 37 seviyesine gerilemesinin ardından mevduat faizlerinde düşüşler sürüyor. Mevduat faiz oranlarında rakamlar değişti. 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı resmen değişti.Gülsüm Hülya Sundu
Yeniden haftalık repo faizine yönelmesiyle birlikte bankaların fonlama maliyetinin fiilen yüzde 37 seviyesine geriledi
AKBANK - Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,25
Net Kazanç: 14.184,52 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.184,52 TL
odea - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 13.771,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.771,88 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 13.823,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL
QNB - Kazandıran Günlük... (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 13.318,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.318,17 TL
TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 13.873,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL
ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 13.738,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.738,08 TL
Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %48
Net Kazanç: 14.370,54 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.370,54 TL
TÜRK TİCARET BANKASI - Balkim Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45,26
Net Kazanç: 14.883,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.883,83 TL
ZiraatDinamik - Dinamik Kazandıran... (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 11.673,22 TL
Vade Sonu Bakiye: 611.673,22 TL
Türkiye Finans - Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %45
Net Kazanç: 15.338,12 TL
Vade Sonu Bakiye: 615.338,12 TL
Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 14.088,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.088,83 TL
DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 13.887,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.887,88 TL
Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 14.058,27 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.058,27 TL
ON DİJİTAL - ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 13.251,28 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.251,28 TL
getirfinans - Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 13.873,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL
CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 13.873,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL
Hayat Finans - Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %41,77
Net Kazanç: 16.105,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 616.105,88 TL
YapıKredi - Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 13.401,07 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.401,07 TL
DenizBank - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.284,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.284,83 TL
VAKIF KATILIM - Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.484,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.484,38 TL
getirfinans - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.284,83 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.284,83 TL
QNB - E-Vadeli Mevduat... (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.104,11 TL
ZiraatDinamik - Standart Vadeli... (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 14.104,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.104,11 TL
ON DİJİTAL - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 13.823,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL
N KOLAY - N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.345,21 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.345,21 TL
AKBANK - Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 14.112,73 TL
Vade Sonu Bakiye: 614.112,73 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI - Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 13.823,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL
odea - Yeni Vadeli Mevdu... (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38,5
Net Kazanç: 13.823,29 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL
ING - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 13.742,47 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.742,47 TL
Ziraat Bankası - Vadeli TL Mevduat... (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 13.742,47 TL
Vade Sonu Bakiye: 613.742,47 TL
Ziraat Katılım - Anında Günlük... (Günlük Vadeli Hesap)
Kar Payı Oranı: %38
Net Kazanç: 10.587,85 TL
Vade Sonu Bakiye: 610.587,85 TL
enpara - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %35,5
Net Kazanç: 12.838,38 TL
Vade Sonu Bakiye: 612.838,38 TL