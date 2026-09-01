Yeniçağ Gazetesi
01 Eylül 2026 Salı
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi 500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026)

500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026)

Merkez Bankası'nın fonlama maliyetinin fiilen yüzde 37 seviyesine gerilemesinin ardından mevduat faizlerinde düşüşler sürüyor. Mevduat faiz oranlarında rakamlar değişti. 500 bin TL'nin 32 günlük faiz kazancı resmen değişti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 1

Milyonlarca vatandaşın ve iş dünyasının yakından izlediği faiz oranlarında yeni bir dönem başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama yapısında attığı adımlar mevduat faizlerine yansımaya başlıyor.

1 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 2

Yeniden haftalık repo faizine yönelmesiyle birlikte bankaların fonlama maliyetinin fiilen yüzde 37 seviyesine geriledi

2 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 3

AKBANK - Vadeli Hesap TL (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,25

Net Kazanç: 14.184,52 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.184,52 TL

3 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 4

odea - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 13.771,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.771,88 TL

4 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 5

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 13.823,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL

5 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 6

QNB - Kazandıran Günlük... (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,25

Net Kazanç: 13.318,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.318,17 TL

6 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 7

TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 13.873,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL

7 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 8

ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 13.738,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.738,08 TL

8 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 9

Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 14.370,54 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.370,54 TL

9 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 10

TÜRK TİCARET BANKASI - Balkim Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45,26

Net Kazanç: 14.883,83 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.883,83 TL

10 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 11

ZiraatDinamik - Dinamik Kazandıran... (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 11.673,22 TL

Vade Sonu Bakiye: 611.673,22 TL

11 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 12

Türkiye Finans - Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %45

Net Kazanç: 15.338,12 TL

Vade Sonu Bakiye: 615.338,12 TL

12 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 13

Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 14.088,83 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.088,83 TL

13 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 14

DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 13.887,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.887,88 TL

14 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 15

Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 14.058,27 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.058,27 TL

15 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 16

ON DİJİTAL - ON Plus (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 13.251,28 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.251,28 TL

16 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 17

getirfinans - Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 13.873,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL

17 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 18

CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 13.873,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.873,21 TL

18 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 19

Hayat Finans - Avantajlı Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %41,77

Net Kazanç: 16.105,88 TL

Vade Sonu Bakiye: 616.105,88 TL

19 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 20

YapıKredi - Sınırsız Hesap TL (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 13.401,07 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.401,07 TL

20 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 21

DenizBank - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 14.284,83 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.284,83 TL

21 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 22

VAKIF KATILIM - Günlük Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %38,5

Net Kazanç: 14.484,38 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.484,38 TL

22 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 23

getirfinans - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 14.284,83 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.284,83 TL

23 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 24

QNB - E-Vadeli Mevduat... (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.104,11 TL

24 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 25

ZiraatDinamik - Standart Vadeli... (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 14.104,11 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.104,11 TL

25 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 26

ON DİJİTAL - E-Mevduat (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 13.823,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL

26 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 27

N KOLAY - N Kolay Bono (Günlük Kazandıran Bono)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 14.345,21 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.345,21 TL

27 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 28

AKBANK - Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 14.112,73 TL

Vade Sonu Bakiye: 614.112,73 TL

28 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 29

TÜRKİYE İŞ BANKASI - Vadeli TL Hesabı (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 13.823,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL

29 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 30

odea - Yeni Vadeli Mevdu... (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38,5

Net Kazanç: 13.823,29 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.823,29 TL

30 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 31

ING - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.742,47 TL

31 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 32

Ziraat Bankası - Vadeli TL Mevduat... (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 13.742,47 TL

Vade Sonu Bakiye: 613.742,47 TL

32 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 33

Ziraat Katılım - Anında Günlük... (Günlük Vadeli Hesap)

Kar Payı Oranı: %38

Net Kazanç: 10.587,85 TL

Vade Sonu Bakiye: 610.587,85 TL

33 34
500 bin TL'nin 32 günlük mevduat faiz kazancı değişti: Bankalar oranları güncelledi (1 Eylül 2026) - Resim: 34

enpara - Vadeli Hesap (Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %35,5

Net Kazanç: 12.838,38 TL

Vade Sonu Bakiye: 612.838,38 TL

34 34
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro