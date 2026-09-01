SGK 180 bin liradan ev ve arsa satıyor: Detaylar belli oldu

İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI

İhaleye katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri gayrimenkul için belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.

Teminatın nakit olması halinde, tutarın tahsilata yetkili bankalara yatırılması zorunlu olacak. Teminat mektubu kullanılması durumunda ise belgenin, başvuru bitiş tarihinden önce mesai saati sona ermeden herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

Teminat olarak, ilgili mevzuatta belirtilen tedavüldeki Türk parası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Bunun dışında başka bir teminat kabul edilmeyecek.