SGK 180 bin liradan ev ve arsa satıyor: Detaylar belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller için satış ilanı yayımladı. Arsa, dükkan ve konutların yer aldığı 150’den fazla taşınmaz, elektronik ortamda yapılacak açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, mülkiyetinde bulunan 150’den fazla arsa, dükkan ve konutu açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihaleler 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular SGK Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilecek.Kaynak: Diğer
İHALELER 21-25 EYLÜL’DE YAPILACAK
SGK'nın satışa sunduğu gayrimenkuller için ihaleler, 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışlar, Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda SGK'nın Elektronik Satış Portalı üzerinden açık artırma usulüyle yapılacak.
İHALEYE KATILMAK İÇİN TEMİNAT ŞARTI
İhaleye katılmak isteyenlerin, satın almak istedikleri gayrimenkul için belirlenen teminat bedelini yatırması gerekiyor.
Teminatın nakit olması halinde, tutarın tahsilata yetkili bankalara yatırılması zorunlu olacak. Teminat mektubu kullanılması durumunda ise belgenin, başvuru bitiş tarihinden önce mesai saati sona ermeden herhangi bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya SGK İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.
Teminat olarak, ilgili mevzuatta belirtilen tedavüldeki Türk parası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları kabul edilecek. Bunun dışında başka bir teminat kabul edilmeyecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK
İhaleye katılmak isteyenler, SGK'nın Elektronik Satış Portalı'na e-Devlet üzerinden giriş yapabilecek. Başvuru, SGK'nın internet sitesindeki "İhaleler" bölümünde bulunan "Gayrimenkul Satış İhaleleri" sekmesi üzerinden gerçekleştirilecek.
İhale başvuruları için SGK Elektronik Satış Portalı'ndaki başvuru süresinin geçirilmemesi gerekiyor. Başvuru bitiş tarihinden sonra yeni başvuru yapılamayacak.
İHALE BEDELİ PEŞİN ÖDENECEK
İhaleyi kazananların, ihale bedelini peşin olarak Kurum hesaplarına yatırması gerekiyor.
SGK, ihaleye katılamayacak veya yasaklı kişilerle ilgili beyanları esas alacak. Mevzuata göre ihaleye katılması yasak olan kişilerin ihaleyi kazanması ve bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilecek. Ayrıca söz konusu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
SATIŞ PORTALINA NASIL GİRİLECEK
Gayrimenkul satış ihalelerine, SGK'nın internet sitesinde yer alan "İhaleler" > "Gayrimenkul Satış İhaleleri" bölümünden Elektronik Satış Portalı'na geçilerek ulaşılabilecek. İhaleye katılım işlemleri burada tamamlanacak.
NTV'de yer alan habere göre Arsa, konut ve dükkan detayları ise şöyle;
ADANA- SEYHAN
ALANYA
AMASYA
ÇORLU
DÜZCE
İSTANBUL / ESENLER
İSTANBUL/ESENLER/ATIŞALANI
İSTANBUL/ESENLER/ATIŞALANI
İSTANBUL/ ŞİLE
İZMİR
KARAMAN
YOZGAT