Ekonomist Sefer Humar gram altının yükseleceği rekor seviyeyi açıkladı (1 Eylül 2026)

DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ : ‘TREND BİTMEDİ KAR SATIŞI VAR’
Son dönemde altın piyasasında yaşanan geri çekilmeleri değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, bu durumun uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
DÜŞÜŞÜN NEDENİ BELLİ : ‘TREND BİTMEDİ KAR SATIŞI VAR’
Son dönemde altın piyasasında yaşanan geri çekilmeleri değerlendiren Ekonomist Dr. Sefer Humar, bu durumun uzun vadeli yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.
Daha önce gram altında 7.100 TL seviyelerinin ardından 6.800 TL’ye doğru bir düzeltme yaşanabileceğine dikkat çektiğini hatırlatan Humar, son geri çekilmenin güçlü yükseliş sonrası gelen kar satışları ve teknik düzeltmeden ibaret olduğunu belirtti.
Küresel piyasalarda Eylül ayından itibaren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikaları, enflasyon ve istihdam verilerinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler ile enerji fiyatlarının belirleyici olacağını ifade eden Humar, piyasada tek yönlü bir hareket yerine yüksek ancak kontrollü dalgalanmalar görülebileceğini söyledi.
GRAM ALTINDA KISA VE ORTA VADELİ SEYİR NASIL OLACAK?
Kısa vadede sert ve kesintisiz bir yükseliş beklemediğini belirten Dr. Sefer Humar, fiyatlamaların yükseliş, kar satışı ve tekrar yükseliş şeklinde dalgalı ilerleyeceğini öngördü.
Özellikle gram altının 7.000 TL seviyesinin üzerine çıkması halinde düşük maliyetle alım yapmış yatırımcıların kar satışına geçmesinin son derece normal olduğunu ifade eden Humar, yatırımcıların günlük fiyat hareketlerinden ziyade orta ve uzun vadeli görünüme odaklanması gerektiğini altını çizerek vurguladı.
UZUN VADEDE YÖN YUKARI: 2026 YIL SONU BEKLENTİLERİ
Kısa süreli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadeli yükseliş hikayesini koruduğunu aktaran Humar; merkez bankalarının altın talebi, jeopolitik riskler, küresel borçluluk ve faiz politikalarının değerli metali destekleyen başlıca unsurlar olduğunu söyledi.
2026 yıl sonuna dair kişisel beklentilerini de açıklayan Dr. Sefer Humar, temel referans noktalarını ve yıl sonu tahminlerini şu şekilde detaylandırdı:
ONS ALTIN BEKLENTİSİ
Yıl sonu için 5.000 - 5.500 dolar bandı ana referans noktası.
GRAM ALTIN ANA SENARYOSU
Ons altın ve döviz kurunun etkisiyle 8.000 - 9.000 TL seviyeleri.
İYİMSER BOĞA SENARYO
Küresel risklerin sertleşmesi ve kurdaki gelişmelere bağlı olarak 10.000 TL seviyesi.
"Benim şahsi beklentim, 2026 sonunda ons altında 5.000-5.500 dolar bandının önemli bir referans noktası olabileceği yönünde. Gram altında ise ons altınla birlikte kurun da etkisini dikkate aldığımızda 8.000-9.000 TL bandını ana senaryo olarak görüyorum. Küresel risklerin yeniden sertleşmesi, ons altında beklenenden daha güçlü bir hareket ve kur tarafındaki gelişmeler ise 10.000 TL seviyesinin de gündeme gelmesine neden olabilir. ''
''Fakat 10.000 TL’yi bugünden kesin bir hedef olarak değil, şartların oluşması halinde mümkün olabilecek iyimser senaryo olarak değerlendirmek gerekir."
''ASIL BAŞARI BÜYÜMENİN VATANDAŞIN CEBİNE YANSIMASIDIR''
Ekonomik göstergelerin vatandaşın günlük yaşamındaki karşılığına değinen Humar, büyüme rakamlarının tek başına yeterli olmadığını ifade etti. Türkiye'nin zorlu dönemleri atlatma potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Humar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Vatandaş açısından ise şunu özellikle vurgulamak isterim: Ekonomide asıl başarı yalnızca büyüme rakamlarının yükselmesi değildir; bu büyümenin vatandaşın cebine, marketine, pazarına ve günlük yaşamına yansımasıdır. ''
''Türkiye çok zor dönemlerden geçti, bugün de küresel ekonominin oldukça zorlu bir döneminden geçiyoruz. Ancak Türkiye’nin en önemli özelliklerinden biri, zor dönemlerin ardından yeniden toparlanmayı ve yoluna devam etmeyi başarmasıdır."
ALTIN YATIRIMCISI NEYE DİKKAT ETMELİ?
Yüksek seviyelerden yapılan alımlarda kısa vadeli kar satışları nedeniyle yaşanabilecek dalgalanmalara karşı uyarıda bulunan Dr. Sefer Humar, yatırımcılar için kritik noktaları sıraladı:
Alım kararında sadece fiyatın gideceği noktaya değil, hangi maliyetle ve hangi vadeyle yatırım yapıldığına bakılmalı.
Anlık ve günlük fiyat hareketleri yerine ekonomik göstergeler ve piyasanın genel yönü birlikte değerlendirilmeli.
Yüksek seviyelerdeki alımlarda sert kar satışı riski unutulmamalı.
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