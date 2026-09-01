Ekonomist Sefer Humar gram altının yükseleceği rekor seviyeyi açıkladı (1 Eylül 2026)

İYİMSER BOĞA SENARYO

Küresel risklerin sertleşmesi ve kurdaki gelişmelere bağlı olarak 10.000 TL seviyesi.

"Benim şahsi beklentim, 2026 sonunda ons altında 5.000-5.500 dolar bandının önemli bir referans noktası olabileceği yönünde. Gram altında ise ons altınla birlikte kurun da etkisini dikkate aldığımızda 8.000-9.000 TL bandını ana senaryo olarak görüyorum. Küresel risklerin yeniden sertleşmesi, ons altında beklenenden daha güçlü bir hareket ve kur tarafındaki gelişmeler ise 10.000 TL seviyesinin de gündeme gelmesine neden olabilir. ''