Ünlü ekonomist Peter Schiff'ten ezber bozan altın tahmini: Yeni hedefi açıkladı

Bu beklentiyi değerlendiren Schiff, söz konusu seviyeye çok daha kısa sürede ulaşılabileceğini öne sürdü. Altının geçmişte 5 bin dolar seviyesine hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiğini hatırlatan ekonomist, benzer bir fiyat hareketinin yeniden yaşanabileceğini ifade etti.

Schiff, altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşlerin ise büyük ölçüde faiz artışlarına tepki veren algoritmik işlemlerden kaynaklandığını ileri sürdü.