ABD tahvil piyasasındaki gelişmelerin değerli metaller için yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini belirten Schiff, altın fiyatlarında ulaşılabilecek hedef seviyeyi açıkladı.
Ünlü ekonomist Peter Schiff'ten ezber bozan altın tahmini: Yeni hedefi açıkladı
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıları tedirgin ederken ekonomist Peter Schiff'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Altın fiyatları, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle baskı altında kalırken ekonomist Peter Schiff, değerli metallerin geleceğine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.
Kitco News'e konuşan Schiff, tahvil piyasasında yaşanan satışların uzun vadede altın ve gümüş fiyatlarını destekleyebileceğini belirtti.
Ünlü ekonomist, altının ons fiyatında 5 bin dolar seviyesinin beklenenden daha erken görülebileceğini söyledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,35'e yükselerek 2002'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Schiff, tahvil piyasasındaki hareketliliğin henüz başlangıç aşamasında olduğunu öne sürdü.
Altın fiyatları neden yükselebilir?
Tahvil faizlerindeki artışın normal şartlarda altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Schiff, mevcut gelişmelerin farklı sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Tahvil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yatırımcıların zarara uğradığına dikkat çeken ekonomist, bu durumun altın ve gümüşe yönelik talebi artırabileceğini dile getirdi.
Schiff, tahvil faizlerindeki yükselişin altın ve gümüş açısından yaşanabilecek en olumlu gelişmelerden biri olduğunu savundu. Tahvillerini satan yatırımcıların elde ettikleri kaynakları değerli metallere yönlendirebileceğini belirtti.
Altında 5 bin dolar tahmini
Londra'da düzenlenen yıllık altın piyasası konferansında, altının bir yıl içinde ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğine ilişkin tahminler gündeme geldi.
Bu beklentiyi değerlendiren Schiff, söz konusu seviyeye çok daha kısa sürede ulaşılabileceğini öne sürdü. Altının geçmişte 5 bin dolar seviyesine hızlı bir yükseliş gerçekleştirdiğini hatırlatan ekonomist, benzer bir fiyat hareketinin yeniden yaşanabileceğini ifade etti.
Schiff, altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşlerin ise büyük ölçüde faiz artışlarına tepki veren algoritmik işlemlerden kaynaklandığını ileri sürdü.
Merkez bankalarının altın alımlarına dikkat çekti
Merkez bankalarının altına yönelik talebinin devam ettiğine dikkat çeken Schiff, Çin Merkez Bankasının eylül ayında yaklaşık 23 ton altın satın aldığını belirtti.
Çin'in böylece altın alımlarını üst üste 23'üncü aya taşıdığı aktarılırken, Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankalarının ağustos ayındaki net altın alımları 39 ton olarak kaydedildi.
Schiff, küresel ekonomik belirsizliklerin artmasıyla birlikte altının güvenli liman özelliğinin daha da güçlenebileceğini savundu.