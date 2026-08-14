Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,16 değer kazanarak 14.132,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, bugün açılışta önceki kapanışa göre 5,21 puan ve yüzde 0,04 artışla 14.137,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla kazandıran yüzde 0,88 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile bilişim oldu.

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KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER EKONOMİK VERİLERDE

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını desteklerken, Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci piyasalardaki iyimserliği gölgeliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

Borsa günün ilk yarısında yatay pozitif: BIST 100'de gözler 14.200 puandaBorsa günün ilk yarısında yatay pozitif: BIST 100'de gözler 14.200 puandaEkonomi

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğu kaydedildi.