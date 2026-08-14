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Kaynak: AA

Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,04 artışla 16.189,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini koruyarak 16.191,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,05 azalarak 16.181,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER EKONOMİK VERİLERE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve olumlu sinyaller veren şirket bilançoları risk iştahını destekliyor. Orta Doğu'da belirsizliğini koruyan anlaşma süreci ise piyasalardaki iyimserliği gölgeliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi verileriyle ABD'de perakende satışlar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve Michigan Üniversitesi enflasyon beklentisinin takip edileceğini belirtti.

VİOP'TA DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan değerlendirmelerde bulunan analistler, endeks kontratında 16.100 ve 16.000 puanın destek, 16.300 ve 16.400 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.