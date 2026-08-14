Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların yeni tuzağını açıkladı. MHRS’yi birebir kopyalayan sahte sitelerle vatandaşları hedef alan siber korsanlar, "randevu cezanız var" diyerek hesapları boşaltıyor. Uzmanlar sponsorlu linklere karşı uyarıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 1

Siber dolandırıcılar, vatandaşları ağlarına düşürmek için her geçen gün yeni bir yöntem geliştiriyor. Son dönemde arama motorlarına verdikleri sponsorlı reklamlarla Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) resmi web sitesini birebir kopyalayan siber korsanlar, tehlikeli bir tuzak kurdu.

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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 2

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, katıldığı Diyanet TV yayınında dolandırıcıların yeni oyununu gözler önüne sererek vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.

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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 3

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların arama motorlarında üst sıralarda çıkmak için reklam verdiğini ve Sağlık Bakanlığı’na ait MHRS sisteminin görünümünü birebir taklit eden sahte siteler oluşturduğunu belirtti.

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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 4

Vatandaşların bu sahte sitelere girdiğinde "randevu cezanız bulunmaktadır" şeklinde yanıltıcı uyarılarla karşılaştığını aktaran Kırık, bu yöntemle panik yaratılarak kişilerin hesaplarından para çekildiğini ve kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini vurguladı.

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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 5

Arama motorlarındaki sponsorlu bağlantılara ve adres çubuğundaki detaylara karşı son derece dikkatli olunması gerektiğini ifade eden uzmanlar, resmi kurumların sistem üzerinden hiçbir şekilde randevu cezası adı altında ödeme talep etmeyeceğinin altını çiziyor.

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Dolandırıcıların yeni tuzağına dikkat: Tüm banka hesaplarınızı boşaltıyorlar - Resim: 6

Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına arama motorlarındaki reklamlı linklere tıklamak yerine doğrudan "mhrs.gov.tr" adresini yazarak veya resmi mobil uygulama üzerinden işlem yapmaları gerektiği hatırlatılıyor.

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