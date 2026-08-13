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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kazanarak 14.118,26 puana yükseldi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 8,13 puan artış kaydetti. BIST 100'de toplam işlem hacmi ise 94,1 milyar lira oldu.

BİLİŞİM HİSSELERİ YÜKSELİŞTE, TİCARET GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi ise yüzde 0,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,92 ile bilişim oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 1,77 ile ticaret olarak kaydedildi.

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON VE ORTA DOĞU'DA

Küresel piyasalarda ABD'de ılımlı gelen enflasyon verilerinin risk iştahını desteklemesine karşın, Orta Doğu'da yeni bir ateşkes konusunda taraflardan henüz net bir açıklama gelmemesi iyimserliği sınırlıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel olarak pozitif seyrediyor.

TCMB'NİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28'E YÜKSELDİ

Yurt içinde piyasaların takip ettiği önemli gelişmelerden biri de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısı oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28'e yükseltildiğini açıkladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde:

14.200 ve 14.300 puan: Direnç

14.000 ve 13.900 puan: Destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.