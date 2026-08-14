Aylık 160 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Yüksek maaşa rağmen eleman bulamıyorlar

AYLIK 160 BİN LİRA KAZANDIRIYOR

Erkek çalışanların ağırlıkta olduğu bu sektörde finansal imkânlar da oldukça tatmin edicidir. Çalışanların kazançları; sahip olunan SHGM veya EASA (B1/B2) lisanslarına, uçak tip yetkilerine, yabancı dil hâkimiyetine ve çalışılan kurumun ölçeğine göre değişiklik göstermekte, ortalama net maaşlar 55.000 TL ile 160.000 TL bandında seyrederken kıdemli uzmanlarda bu tutarlar çok daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır.