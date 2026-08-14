Türkiye’de hızla ivme kazanan havacılık ve savunma sanayisi, uçaklara bakım yapıp uçuş emniyet onayını verme yetkisine sahip lisanslı uçak mühendisleri ile teknisyenlerine olan talebi her geçen gün artırmaktadır.
Aylık 160 bin liraya çalışacak eleman arıyorlar: Yüksek maaşa rağmen eleman bulamıyorlar
Havacılık ve savunma sanayisinde lisanslı uçak mühendislerine talep artıyor. Tasarımdan bakıma kritik sorumluluklar üstlenen bu uzmanlar, nitelikli eğitimleri ve teknik yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Yüksek gelir imkânı sunan sektör, dinamik ve prestijli bir kariyer fırsatı sağlıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Bu stratejik meslek grubu, bir hava aracının tasarlanmasından uçuşa hazır hâle getirilmesine kadar son derece kritik bir sorumluluk üstlenir.
Uçak mühendisleri; motor, hidrolik, iklimlendirme ve aviyonik gibi hayati sistemlerin denetimini yürütür, uçuş öncesi dış ekipman ve yakıt hesaplamalarını gerçekleştirir, kalkış-iniş verilerini analiz eder ve olası teknik aksaklıkları anında çözüme kavuşturarak güvenli bir seyahat olanağı sunar.
Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin üniversitelerin Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliği gibi lisans programlarını tamamlamaları gerekmektedir.
Ülkemizde bu pozisyonda çalışanların en çok mezun olduğu kurumlar arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi başı çekmektedir. Mesleği başarıyla icra edebilmek için yüksek mekanik ve teknik donanımın yanı sıra yoğun stres altında doğru karar verebilme, güçlü analitik düşünme, detaylara odaklanma ve dinamik takım çalışmasına uyum sağlama yetkinlikleri büyük önem taşır.
Büyük çoğunluğu havacılık, hava taşımacılığı, savunma sanayii ve bakım-onarım merkezlerinde istihdam edilen uçak mühendisliği; AR-GE olanakları ve yenilikçi yapısıyla monotonluktan uzak, esnek fakat dengeli bir çalışma ortamı sunar.
AYLIK 160 BİN LİRA KAZANDIRIYOR
Erkek çalışanların ağırlıkta olduğu bu sektörde finansal imkânlar da oldukça tatmin edicidir. Çalışanların kazançları; sahip olunan SHGM veya EASA (B1/B2) lisanslarına, uçak tip yetkilerine, yabancı dil hâkimiyetine ve çalışılan kurumun ölçeğine göre değişiklik göstermekte, ortalama net maaşlar 55.000 TL ile 160.000 TL bandında seyrederken kıdemli uzmanlarda bu tutarlar çok daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır.