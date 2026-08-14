ABD ve İran arasındaki gerilim ile dolar ve petrolde yaşanan yükselişler dikkat çekerken, güvenilir metallerde düşüş eğilimi gözlemlenmişti. Ancak son günlerde ABD ve İran arasındaki gerilimin yumuşamasıyla altın fiyatlarında yükseliş ivmesi dikkat çekti.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Ağustos )
Altın 3 ayılık periyotta zirve noktasına gelirken, bugün güne düşüşle başladı. İşte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son rakamlar...Süleyman Çay
Öyle ki altın 3 ayılık periyotta zirve noktasına geldi. Altın cephesinde yükseliş gözlemlenirken, petrolde sert çakıldı. Piyasalarda yaşanan hareketlilik ise Kapalıçarşı altın fiyatlarına ve dolara da yansıdı.
5 Haziran’daki zirve noktasına tekrardan gelen ons altın, anlık olarak düşüş pozisyonuna geçti. Dün gece saatlerinde 4 bin 488 dolar seviyelerinde olan ons altın yüzde 3,11 değer kaybı ile 4 bin 309 dolara kadar geriledi.
Mayıs ayındaki zirvesine geri dönen gram altın TL tarafında da bir gün arayla yüzde 3,01’lik bir değer kaybı dikkat çekti. 6 bin 843 TL seviyelerine kadar gelen gram altın 6 bin 657 TL bandında seyir izliyor.
Kapalıçarşı altın tarafında ise saat 07.22 sıralarında güne yüzde 0,55 civarında bir kayıpla başladığı görüldü. Gram altın cephesindeki fiyatlamanın 3 aylık dönemdeki zirve konumuna gelmesi de dikkat çekti. Ancak yükseliş, konumu anlık olarak düşüş eğrisiyle ilerliyor.
Kapalıçarşı Altın Fiyat Listesi
GRAM ALTIN (07:22:21)
Alış Fiyatı: 6601.06
Satış Fiyatı: 6677.81 (-36.98 / %-0.55)
Düşük: 6654.71
Yüksek: 6739.43
Kapanış: 6714.79
ÇEYREK ALTIN (07:22:19)
Alış Fiyatı: 10794.00
Satış Fiyatı: 10895.00 (-60.00 / %-0.55)
Düşük: 10857.00
Yüksek: 10995.00
Kapanış: 10955.00
YARIM ALTIN (07:22:21)
Alış Fiyatı: 21495.00
Satış Fiyatı: 21790.00 (-120.00 / %-0.55)
Düşük: 21714.00
Yüksek: 21991.00
Kapanış: 21910.00
TAM ALTIN (07:22:19)
Alış Fiyatı: 43122.00
Satış Fiyatı: 43406.00 (-240.00 / %-0.55)
Düşük: 43256.00
Yüksek: 43806.00
Kapanış: 43646.00
GREMSE ALTIN (07:22:19)
Alış Fiyatı: 107342.0000
Satış Fiyatı: 108148.0000 (-599.00 / %-0.55)
Düşük: 107774.0000
Yüksek: 109145.0000
Kapanış: 108747.0000
HAS ALTIN (07:25:03)
Alış Fiyatı: 6634.6600
Satış Fiyatı: 6664.9200 (36.47 / %-0.54)
Düşük: 6641.32
Yüksek: 6726.40
Kapanış: 6701.39
ÇEYREK ALTIN ESKİ (07:22:07)
Alış Fiyatı: 10648.0000
Satış Fiyatı: 10735.0000 (-59.00 / %-0.55)
Düşük: 10698.0000
Yüksek: 10834.0000
Kapanış: 10794.0000
YARIM ALTIN ESKİ (07:22:21)
Alış Fiyatı: 21230.0000
Satış Fiyatı: 21403.0000 (-118.00 / %-0.55)
Düşük: 21329.0000
Yüksek: 21600.0000
Kapanış: 21521.0000
TAM ALTIN ESKİ (07:22:19)
Alış Fiyatı: 42545.0000
Satış Fiyatı: 42826.0000 (-237.00 / %-0.55)
Düşük: 42678.0000
Yüksek: 43221.0000
Kapanış: 43063.0000
Dolar TL cephesinde ise yükseliş trendi devam ediyor. Pozitif pozisyonda stabil şekilde ilerleyen Dolar TL anlık olarak 47,87 TL’de işlem görüyor. 7 günlük aralıklarda dalgalanmalar yaşayan Dolar TL’deki yükseliş yüzde 0,40 seviyesinde oldu.