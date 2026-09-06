Seksenler dizisinde canlandırdığı "Ergün Plak" karakteriyle hafızalara kazınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane’deki evinde ölü bulundu. Kendisinden bir süredir haber alamayan kız arkadaşının ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, acı manzarayla karşılaştı.
Serhat Kılıç’ın sır dolu vedası: Evdeki gizemli detay
Seksenler dizisinde ‘Ergün Plak’ ismiyle gönüllere taht kuran oyun Serhat Kılıç’ın Kağıthane’de evinde ölü bulunması olayı gizemini koruyor. Kız arkadaşının ihbarı ile ortaya çıkan ölüm ile ilgili polis evde yaptığı aramada uyuşturucu maddeler buldu.Kaynak: DHA
Oyuncu Serhat Kılıç (51), kendisinden haber alamayan kız arkadaşı tarafından İstanbul Kağıthane’deki evinde ölü bulundu.
Vücudunda darp, kesi veya yara izine rastlanmayan Kılıç’ın ölümü, evde ele geçen bazı maddeler nedeniyle emniyet kayıtlarına “şüpheli ölüm” olarak geçti.
Perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç’ın evine geldi. Kapıyı çalıp yanıt alamayınca, yanındaki anahtarla içeri girdi.
Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., nefes almadığını ve vücudunun soğuk olduğunu fark ederek 112’yi aradı.
Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kılıç’ın hayatını kaybettiği kesinleşti. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı inceleme yaptı.
Vücudunda herhangi bir darp, kesi ya da yara izi bulunmazken, evde uyuşturucu madde ve yasaklı madde içeren sigaraların sarımında kullanıldığı değerlendirilen “çarşaf” adı verilen kağıtlar ele geçirildi.
Haberi alan dostları da eve geldi. Aralarında “Söz” dizisinin oyuncusu Eren Vurdem’in de bulunduğu yakınları ve dostları sitenin bahçesinde uzun süre bekledi.
Polisin uzun süren incelemelerinin ardından Kılıç’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Özlem E., polise verdiği ifadede erkek arkadaşının lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden beri kendisinden haber alamadığını belirtti.
Polis ekipleri, Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.