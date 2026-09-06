Gülistan Doku cinayetinde FBI sorgusunda itiraf: Cesedi bagaja taşıdık

"Merak etme hallettik"

Altaş’ın iddiasına göre ertesi sabah Mustafa Türkay Sonel kendisini yeniden aradı. Altaş, Sonel’e neler olduğunu sorduğunu, aldığı cevabın ise “Merak etme, hallettik. Sadece kimseye hiçbir şey söyleme.” olduğunu anlattı.

Altaş daha sonra Gülistan Doku'nun cesedine ne olduğunu sorduğunu, Sonel’e “Nereye gömdün?” dediğini de FBI görevlilerine söyledi.