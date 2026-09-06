Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı

Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı TV 100 yayınında CHP'ye mutlak butlan kararının çıkması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Balbay, "CHP kapatılsaydı bir akıl birliği oluşacaktı" dedi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 1

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verilmesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 2

Gazeteci Mustafa Balbay katıldığı bir yayında butlan kararı yerine kapatma kararının çıkması durumunda ortaya bir akıl birliğinin çıkacağını ve bunun muhalefet üzerinde olumlu bir eğri yaratacağını söyledi.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 3

Balbay'ın bu sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki gecikmedi.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 4

Tayyar, “Atatürk’ün emaneti” diyerek sarıp sarmaladıkları CHP’nin kapatılmasını yönetim değişikliğine yeğlemesi, koltuk hevesinin aklı nasıl esir aldığını gösteriyor" diyerek Balbay'ın söylemlerini eleştirdi.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 5

Tayyar'ın Balbay'a yanıtı şöyle:

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 6

Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı TV100 yayınında CHP hakkında “mutlak butlan” kararı yerine “kapatma” kararı verilmesinin daha doğru olacağını söylemiş:

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 7

“CHP kapatılsaydı herkes oturacak, herkes yepyeni bir yol tutacak, orada bir akıl birliği oluşacaktı.”

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 8

CHP’den bir dönem vekillik yapan Balbay’ın, “Atatürk’ün emaneti” diyerek sarıp sarmaladıkları CHP’nin kapatılmasını yönetim değişikliğine yeğlemesi, koltuk hevesinin aklı nasıl esir aldığını gösteriyor.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 9

Bu açıklamayı bir iktidar mensubu yapsa ortalığı yangın yerine çevirirlerdi.

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Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı - Resim: 10
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