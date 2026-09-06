CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin mutlak butlan kararının verilmesi kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
Eski CHP'li vekilden 'CHP kapatılsın' çıkışı
Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı TV 100 yayınında CHP'ye mutlak butlan kararının çıkması ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Balbay, "CHP kapatılsaydı bir akıl birliği oluşacaktı" dedi.Yunus Arıkan
Gazeteci Mustafa Balbay katıldığı bir yayında butlan kararı yerine kapatma kararının çıkması durumunda ortaya bir akıl birliğinin çıkacağını ve bunun muhalefet üzerinde olumlu bir eğri yaratacağını söyledi.
Balbay'ın bu sözlerine AK Partili Şamil Tayyar'dan tepki gecikmedi.
Tayyar, “Atatürk’ün emaneti” diyerek sarıp sarmaladıkları CHP’nin kapatılmasını yönetim değişikliğine yeğlemesi, koltuk hevesinin aklı nasıl esir aldığını gösteriyor" diyerek Balbay'ın söylemlerini eleştirdi.
Tayyar'ın Balbay'a yanıtı şöyle:
Gazeteci Mustafa Balbay, katıldığı TV100 yayınında CHP hakkında “mutlak butlan” kararı yerine “kapatma” kararı verilmesinin daha doğru olacağını söylemiş:
“CHP kapatılsaydı herkes oturacak, herkes yepyeni bir yol tutacak, orada bir akıl birliği oluşacaktı.”
CHP’den bir dönem vekillik yapan Balbay’ın, “Atatürk’ün emaneti” diyerek sarıp sarmaladıkları CHP’nin kapatılmasını yönetim değişikliğine yeğlemesi, koltuk hevesinin aklı nasıl esir aldığını gösteriyor.
Bu açıklamayı bir iktidar mensubu yapsa ortalığı yangın yerine çevirirlerdi.