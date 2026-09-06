Yeniçağ Gazetesi
06 Eylül 2026 Pazar
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi

İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi

İstanbul yaşam kalitesi araştırması sonuçlarına göre Levent 100 tam puanla zirvede yer alırken, en düşük skorlar çevre ilçelerdeki mahallelerde görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 1

Marmara Belediyeler Birliği'nin gerçekleştirdiği kapsamlı analiz, İstanbul'daki mahalleler arasındaki refah ve yaşam standartları uçurumunu gözler önüne serdi.

1 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 2

Tam 107 farklı kriterin incelendiği çalışmada; ekonomik imkanlar, merkezi konum, sağlık ile eğitim olanaklarına erişim, kentsel altyapı, çevre etmenleri ve afetlere karşı direnç gibi başlıklar baz alındı.

2 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 3

İstanbul genelinde yaşam standardının en yüksek ölçüldüğü ilk 10 bölge sırasıyla şöyle oluştu:

3 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 4

Beşiktaş – Levent

4 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 5

Şişli – Teşvikiye

5 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 6

Şişli – Harbiye

6 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 7

Kadıköy – Caddebostan

7 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 8

Beşiktaş – Nisbetiye

8 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 9

Kadıköy – Fenerbahçe

9 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 10

Beşiktaş – Bebek

10 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 11

Beşiktaş – Etiler

11 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 12

Beykoz – Acarkent

12 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 13

Şişli – Esentepe

13 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 14

Araştırma raporuna göre, yaşam kalitesinin en zayıf kaldığı mahalleler ağırlıklı olarak şehir merkezine uzak çeper ilçelerde konumlanıyor. Yaşam kalitesi endeksinde alt sıralarda kalan 10 bölge şu şekilde sıralandı:

14 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 15

Sultanbeyli – Hamidiye

15 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 16

Silivri – Çanta Balaban

16 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 17

Arnavutköy – Adnan Menderes

17 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 18

Çatalca – Gökçeali

18 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 19

Arnavutköy – Fatih

19 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 20

Sultanbeyli – Yavuz Selim

20 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 21

Pendik – Ramazanoğlu

21 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 22

Sultanbeyli – Mecidiye

22 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 23

Başakşehir – Şahintepe

23 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 24

Pendik – Ertuğrul Gazi

24 25
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi - Resim: 25

Çalışmanın sonuçları, megakentteki mahalleler arası imkan eşitsizliğinin yalnızca konut fiyatlarıyla sınırlı kalmayıp altyapı, çevre ve afet direnci gibi kritik alanlarda da büyük farklılıklar barındırdığını kanıtladı.

25 25
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro