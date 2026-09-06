Marmara Belediyeler Birliği'nin gerçekleştirdiği kapsamlı analiz, İstanbul'daki mahalleler arasındaki refah ve yaşam standartları uçurumunu gözler önüne serdi.
İstanbul'da nerede yaşanır? 107 kriterle belirlendi
İstanbul yaşam kalitesi araştırması sonuçlarına göre Levent 100 tam puanla zirvede yer alırken, en düşük skorlar çevre ilçelerdeki mahallelerde görüldü.Kaynak: Haber Merkezi
Tam 107 farklı kriterin incelendiği çalışmada; ekonomik imkanlar, merkezi konum, sağlık ile eğitim olanaklarına erişim, kentsel altyapı, çevre etmenleri ve afetlere karşı direnç gibi başlıklar baz alındı.
İstanbul genelinde yaşam standardının en yüksek ölçüldüğü ilk 10 bölge sırasıyla şöyle oluştu:
Beşiktaş – Levent
Şişli – Teşvikiye
Şişli – Harbiye
Kadıköy – Caddebostan
Beşiktaş – Nisbetiye
Kadıköy – Fenerbahçe
Beşiktaş – Bebek
Beşiktaş – Etiler
Beykoz – Acarkent
Şişli – Esentepe
Araştırma raporuna göre, yaşam kalitesinin en zayıf kaldığı mahalleler ağırlıklı olarak şehir merkezine uzak çeper ilçelerde konumlanıyor. Yaşam kalitesi endeksinde alt sıralarda kalan 10 bölge şu şekilde sıralandı:
Sultanbeyli – Hamidiye
Silivri – Çanta Balaban
Arnavutköy – Adnan Menderes
Çatalca – Gökçeali
Arnavutköy – Fatih
Sultanbeyli – Yavuz Selim
Pendik – Ramazanoğlu
Sultanbeyli – Mecidiye
Başakşehir – Şahintepe
Pendik – Ertuğrul Gazi
Çalışmanın sonuçları, megakentteki mahalleler arası imkan eşitsizliğinin yalnızca konut fiyatlarıyla sınırlı kalmayıp altyapı, çevre ve afet direnci gibi kritik alanlarda da büyük farklılıklar barındırdığını kanıtladı.