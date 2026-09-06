Fenerbahçe'nin sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Aziz Yıldırım gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ı galibiyetinden dolayı tebrik eden Yıldırım, sarı-lacivertli takımın iyi oynamadığını ancak iki penaltılarının verilmediğini savundu.
Aziz Yıldırım ateş püskürdü: "Ben konuşmaya başlarsam kimse durduramaz"
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından Aziz Yıldırım dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım, karşılaşmanın ardından hakem yönetiminden TFF ve MHK'ye, takımın performansından kadro planlamasına kadar birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı.Faruk Can Ünlüyurt
"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUZ AMA YİNE 2 PENALTI VERİLMEDİ"
Aziz Yıldırım, "Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi!" dedi.
Son haftalarda yaşanan hakem kararlarına değinen Yıldırım, "Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları" ifadelerini kullandı.
"HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALMALI"
Derbide penaltı bekledikleri pozisyonlara değinen Yıldırım, "Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. İki tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, bunların hepsi yeteneksiz" şeklinde konuştu.
"BEN KONUŞMAYA BAŞLARSAM BENİ KİMSE DURDURAMAZ"
Hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Yıldırım, "Ben konuşmaya başlarsam, beni kimse durduramaz!" dedi.
Yıldırım ayrıca, "Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp!" ifadelerini kullandı.
"ÇAREYİ TFF BULACAK"
Çözümün Türkiye Futbol Federasyonu tarafından üretilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, "Ben konuşmaya başlarsam beni kimse durduramaz, haberleri olsun. Ben hakem hata yaptı falan demem. MHK ne ise bunlara çare bulacak. Gerekirse Türkiye Liglerini 1 sene ertelesin hakem yetiştirsinler" diye konuştu.
"TÜRK FUTBOLUNA YAZIK"
Hakemlerle ilgili eleştirilerini sürdüren Yıldırım, "Yetenek doğuştan olur, sonra da eğitimle falan yetenek olmaz. Bir başkanın dövdüğü insanı, hakemi, siz hakemliğini devam ettiremezsiniz. Psikolojik olarak zaten yıkılmış vaziyettedir. Ne yapacağını bilemediği için bugünkü hadiseler oldu. Yazık, Türk futboluna yazık" dedi.
"Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil, o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok."
"BİRKAÇ HAFTA SONRA BAŞKA TÜRLÜ KONUŞMAYA BAŞLARIM"
Yıldırım, TFF'ye de çağrıda bulunarak, "TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Ben birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım" dedi.
Yıldırım, "Dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz sonucu bu. İnce ince doğrama yapıyor. Maçı bir daha seyredin. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı hayır ama hakem etkili. Penaltıları verse belki iyi oynamadığımız halde kazanırız, berabere kalırız. Bu hakemler bugün bunu yaptı. Zannediyor biz anlamıyoruz. 40 senedir bilfiil futbolun içindeyim" ifadelerini kullandı.
"GEREKİRSE HERKESİN İSTİFASINI İSTERİZ"
"MHK Başkanının istifasını isteyecek misiniz?" sorusuna Yıldırım, "Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Biz elimizi bir taşın altına soktuk hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktaya gider. Onu istemem. Ayıp yani ayıp!" yanıtını verdi.
"ADALET İSTİYORUZ, AYRICALIK İSTEMİYORUZ"
Yıldırım, "Gençlerbirliği maçı penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare diyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan" diye konuştu.
"Türk futbolunu kurtarmak için TFF konuya eğilmeli ve çözüm üretmeli. Çözümü onlar üretecek, biz değil. Görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktaya gider."
YORUMCULARA DA TEPKİ GÖSTERDİ
Yıldırım, eski hakem yorumcularına yönelik de, "Bak bir mesaj da yorumculara söylüyorum. Bu eski hakemler, geçmişte kendi idare ettikleri maçlardaki hatalarını görmeden ben böyle söylüyorum, sen söylüyorsun yok. Kural yazılı, ona bakar değerlendirirsin. Taraftarları yanlış yönlendiriyorsunuz. Ben yarın öbür gün, isim isim vere vere konuşur, geçmişteki hatalarını gösteririm. Onlar da daha ciddi çalışsınlar" dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN KADRO AÇIKLAMASI
Kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olup olmadığı sorulan Yıldırım, "Ayın 27'sinde mali kongre var. Orada her şeyi anlatacağım. Herkes bir şey anlatıyor. Önemli olan kadrodaki Türk çocukları kazanmak. Stoper eksik diyorlar, aldık bir tane genç arkadaş, Cihan Beyler aldı, hoca, Oğuz. Mert Müldür diye bir oyuncu var, niye faydalanmıyoruz. Gerekirse faydalanırız" ifadelerini kullandı.
YILDIRIM SÖZLERİNİ ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:
"8 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 6 tane de derbi var. Etti 14 maç. Bu kadro 14 maçı hep oynarsa başarılı olur mu olmaz mı, olur. Ondan sonraki maçlar, Türkiye Ligi'nde, yedek olarak düşündüğümüz oyuncuların oynaması şart. Onlar da mücadele etsinler. Durmadan adam getirelim diyorsunuz, 10 tane adam var. 23 yaş altı oyuncuyu kimse vermiyor, 50-60'lardan başlıyorlar. Parayı kim ödüyor, taraftar ödüyor. Yazık değil mi onlara. Kadro iyi ama daha çok çalışmamız lazım."
GUENDOUZİ'NİN CEZASI İÇİN TAHKİM AÇIKLAMASI
Guendouzi'nin cezasındaki son durumun sorulması üzerine Yıldırım, "Arkadaşlar müracaatı yaptı. Şimdi Tahkim'e gidecek. Tahkim'de inşallah iner. Öbürü kalktı. Herhalde Guendouzi'nin cezası iner diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.