Aziz Yıldırım ateş püskürdü: "Ben konuşmaya başlarsam kimse durduramaz"

"BEŞİKTAŞ'I TEBRİK EDİYORUZ AMA YİNE 2 PENALTI VERİLMEDİ"

Aziz Yıldırım, "Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Bundan dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyoruz ama yine 2 penaltı verilmedi!" dedi.

Son haftalarda yaşanan hakem kararlarına değinen Yıldırım, "Dört haftadır hiçbir yorum yapmadık, bu akşama gelene kadar. Gençlerbirliği maçında 2 penaltı verilmedi, yenildik, olur dedik, sesimizi çıkarmadık. Konya maçında yine hakem hataları. Sonra Samsun'da Vedat'a yapılan hareket. Orada da penaltı verilmedi ama yendik. Biz bunlar düzelir dedik. Burada yine hakem hataları" ifadelerini kullandı.