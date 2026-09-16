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Gazeteci Fatih Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomiye dair katıldığı bir programda canlı yayında yaptığı son değerlendirmelerinin ardından kendi sitesinde dikkat çeken bir yazı kaleme alarak akaryakıttaki fiyat artışlarını ve vatandaşın alım gücünü sert sözlerle eleştirdi.

Fatih Altaylı'nın yazısının tamamı şu şekilde:

"Aşağıda okuyacağınız yazıyı bundan tam 3 yıl 2 ay önce yazmışım. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturduktan hemen hemen 1 ay kadar sonra, 18 Temmuz 2023 günü. Hadi birlikte okuyalım: 'Acaba diyorum, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eski günleri mi arıyor? Bunu sormamın nedeni, akaryakıt fiyatlarında vergi artışından kaynaklanan fahiş zam sonrası bakanlığının yaptığı açıklama. Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt fiyatının 24 lirayı bulması üzerine 'Ne var canım bunda, Avrupa’da bizden daha pahalı' tadında bir açıklama yaptı. Bu da bende Bakan Bey’in geçmiş dönemlere dönmek istediği hissiyatını uyandırdı. Ekonominin tamamında değilse bile en azından akaryakıt fiyatları konusunda.

Biliyorsunuz, Sayın Şimşek Türk ekonomisinin parlak zannedilen dönemlerinde de görev yaptı. Her şeyin güllük gülistanlık zannedildiği günlerde… İlk bakanlığı, Ali Babacan’ın koltuğuna oturduğu 2007-2009 arasında idi. Sayın Bakan’ın bu döneminin son yılında benzinin litre fiyatı ortalama 3,38 TL idi. Dolar kuru ise 1,55. O günlerde Türkiye, dünyada akaryakıtın en pahalı satıldığı ülke idi ve bir litre benzinin fiyatı 2,1 dolar civarında idi. Mehmet Bey’in Maliye Bakanı olduğu 2013 yılı ise Türk ekonomisinin kağıt üzerinde en iyi yılıydı. O sırada da benzinin litre fiyatı 5 TL, dolar kuru ise 1,9 TL idi. Yani bir litre benzin 2,6 dolara satılıyor ve yine dünyanın en pahalı benzini ünvanını taşıyordu. O günlerde yine benzin pahalı falan deniyordu ama kimse bugünkü kadar sıkıntı çekmiyordu. Çünkü Bakanlığın dün açıkladığının aksine, mesele sadece fiyat değil alım gücü meselesiydi ve o gün Türk halkının alım gücü bugünün üzerinde idi. Çok değil, hemen hemen 1,5 ay önce, geçen mayıs ayında 8 bin 500 TL asgari ücret alan biri, maaşının tamamı ile 439 litre benzin alabiliyorken, bugün asgari ücretin 11 bin 202 TL’ye çıkmasına rağmen, şu anda tüm maaşı ile 332 litre akaryakıt alabiliyor. Yani siz iktidar olarak asgari ücretlinin deposundan 100 litre benzin çaldınız. Bize Avrupa örneği falan vermiş Bakanlık, 'Orada daha pahalı' diyerek. Fransa ve İspanya’da geçen yaz 2,2 euro olan akaryakıt fiyatları yaklaşık yüzde 17 gerileyerek 1,8 euroya düştü. Ve asgari ücretli bir Fransız maaşı ile yaklaşık 850 litre yani asgari ücretli bir Türk’ün alabildiğinin iki katından fazla akaryakıt alabiliyor. Ve sizi bilmem ama biz buna 'alım gücü' diyoruz Mehmet Bey. Anladığım kadarı ile siz akaryakıt fiyatlarını, eski bakanlığınız dönemindeki gibi 2 doların üzerine çıkarmak niyetindesiniz.

Dün itibarı ile Türkiye’de mazotun litresi 95,5 TL’ye yani 2 dolara çıktı. Ve 'Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanma şerefi' yeniden Türk halkının oldu. Çünkü bugün Avrupa’da akaryakıt fiyatları 1,52 euro ile 1,70 euro arasında değişiyor. Mehmet Şimşek döneminde yine liderliği ele geçirdik. Bizden pahalı bir iki ülke kaldıysa da kimse merak etmesin üç vakte kadar geçiririz.

Müstahak

Yukarıdaki yazıyı okuyup da, sakın Mehmet Şimşek’e kızdığımı ya da yaptığını yanlış bulduğumu düşünmeyin. Bence ekonomiyi hepimizden daha iyi biliyor. Bunca benzin zammına ve ekonomideki vaziyete rağmen sokaklar araç dolu. Akaryakıt fiyatı arttı diye trafikte bir düşüş, bir azalma falan yok. Büyük kentlerde trafik yine aynen devam, yani kilit. Otoyollar, şehirlerarası yollar dolu. Her araçta bir kişi. Toplam akaryakıt tüketiminde bir gerileme söz konusu değil. Tam aksine tüketim giderek artıyor, son 3 yılın rekoru kırılıyor. Tüketimde aslan payı yüzde 71 ile en pahalı ürün olan motorinde. Yani Mehmet Şimşek az bile yapıyor. Ancak akaryakıta yapılan zamların enflasyona etkisi kaçınılmaz. Belli ki, enflasyonu düşürmekten umudu kesmişler."