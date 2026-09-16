Birçoğumuz yanlış kullanıyoruz: Bu mutfak ürünleri kanser riski taşıyor

Alüminyum folyo kullanımı

Alüminyum folyoyla temas eden gıdalara, özellikle yüksek sıcaklıkta ve asidik veya tuzlu koşullarda, belirli miktarlarda alüminyum geçebiliyor. Domates, limon, sirke ve tuz içeren yiyeceklerin folyo içerisinde uzun süre ve yüksek sıcaklıkta pişirilmesi bu geçişi artırabiliyor.

Vücuda alınan alüminyumun büyük bölümü atılırken, yüksek miktarlarda ve uzun süreli maruziyetin sağlık açısından istenmeyen etkileri olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte alüminyum folyo kullanımının doğrudan kansere yol açtığına ilişkin kesin bir kanıt bulunmuyor. Özellikle asidik ve tuzlu yiyecekleri folyoyla uzun süre temas ettirmemek, olası maruziyeti azaltmak açısından tercih edilebilir.