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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile finansal ilişkilerini sürdüren uluslararası bankalara yönelik yaptırım dalgasını genişletiyor. Son olarak Türkiye merkezli bir bankayı yaptırım listesine aldıklarını duyuran Bessent, İran yönetimiyle temas halinde olan finans kuruluşlarına karşı tavizsiz bir tutum sergileneceğini vurguladı.

Haftalık düzenlediği bilgilendirme toplantılarında İran yaptırımlarının kapsamını genişletmeye devam eden Bakan Bessent, hedefteki kurumlar için alanın daraldığına dikkat çekti.

‘KİM OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ’

ABD’nin finansal yaptırımlarının yıkıcı etkilerine değinen Bessent, "ABD yaptırımları, İran bağlantılı bankalar için kepenk kapatmak anlamına gelir," ifadelerini kullandı.

Yaptırım kararlarının kararlılıkla süreceği mesajını veren Bessent, radardaki diğer kurumları şu sözlerle uyardı: "Kim olduğunuzu biliyoruz, kim olduğunuzu biliyorsunuz; her şey bitti."

ABD Hazine Bakanlığı’nın son adımı, küresel finans sisteminde İran ile iş birliği yapan tüm aktörler üzerindeki denetim ve baskının artarak devam edeceğini bir kez daha ortaya koydu.