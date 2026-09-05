Kaynak: AA

Nevşehir'de düzenlenen Alevi-Bektaşi forumunda yayımlanan bildirgede, Arnavutluk'ta kurulacağı iddia edilen "Bektaşi Devleti"ne tepki gösterildi. Bektaşiliğin siyasi bir proje veya devlet olmadığı vurgulanan açıklamada, Baba Mondi olarak bilinen Edmond Brahimaj'ın kendisini küresel lider ilan etmesinin Bektaşi inancına ve hukukuna göre yok hükmünde olduğu belirtildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik" forumunun sonuç bildirgesi ve Bektaşi inanç önderlerinin kamuoyu açıklaması yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen etkinlikte, son günlerde uluslararası basında yer alan Arnavutluk"un başkenti Tiran'da bir "Bektaşi Devleti" veya "Bektaşi Vatikan'ı" kurulacağı yönündeki haberlere yanıt verildi.

Dünya Bektaşileri Lideri, Hünkar Hacı Bektaş Veli Dergahı Postnişini ve Halifebabaları adına yayımlanan bildirgede, Bektaşiliğin bir devlet projesi değil, inanç ve irfan yolu olduğu vurgulandı. Bektaşilerin ortak ibadet dilinin Türkçe olduğu ve Dedebaba makamına oturacak mürşidin mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye'de ikamet etmesi zorunluluğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bektaşilik bir devlet, siyasi hareket veya milli-siyasi proje değildir. Bir inanç yolunun manevi otoritesi, siyasi egemenlik ilanı, toprak tahsisi veya pasaport basılması suretiyle var edilemez ve değiştirilemez. Arnavutluk'ta veya dünyanın herhangi bir yerinde bu kuralı yok sayan oluşumlar Bektaşi hukuku açısından bütünüyle hükümsüzdür. Hal böyleyken, Arnavutluk'ta 'Baba Mondi' olarak bilinen Edmond Brahimaj'ın kendisini küresel lider ilan etmesi, kendisine Halifebabalık icazeti dahi verilmemiş olması sebebiyle inancımızın hiyerarşik yapısına aykırıdır ve erkanımıza göre yok hükmündedir. Bu nedenle söz konusu siyasi yapının, Bektaşiliğin tamamını temsil ettiği iddiasını kesinlikle reddediyoruz."

"MANEVİ MERKEZ HACIBEKTAŞ BAŞKA COĞRAFYAYA TAŞINAMAZ"

Forumun sonuç bildirgesinde, Bektaşi yolunun tarihi ve manevi merkezinin Hacıbektaş ilçesinde bulunan "Pir Evi" olduğu anımsatıldı. Bu merkezin ve makamın dünyevi siyasi kararlarla başka bir coğrafyaya taşınamayacağının altı çizildi. Başta Arnavutluk'takiler olmak üzere dünyanın her yerindeki Bektaşiler ayrılığa değil birliğe davet edilirken, Bektaşiliğin evrensel sevgi ve hoşgörü dilinin hakim kılınmasına yönelik bilimsel ve kültürel faaliyetlerin sürdürüleceği kaydedildi.