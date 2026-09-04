İstanbul’un Beşiktaş semtinde, yaya yolunu kullanarak yürüyen Barış Yalçın ile ticari araç şoförü Veysel Doğan arasında geçiş önceliği yüzünden kavga patlak verdi. Öne sürülene göre şiddetlenen kavgada şoför, yayanın çıkardığı kesici aleti ele geçirerek Yalçın’ı yaraladı. Tedavi amacıyla sağlık merkezine sevk edilen Yalçın’ın ardından, ticari araç sürücüsü emniyet mensuplarınca yakalandı.
Hadise, 2 Eylül Çarşamba günü öğlen vakitlerinde Beşiktaş Vişnezade Mahallesi sınırlarındaki Tüpraş Stadyumu yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre yaya çizgilerinden karşıya geçmek isteyen Barış Yalçın ile direksiyon başındaki Veysel Doğan arasında sözlü takışma yaşandı.
Kısa sürede tırmanan gerginlik esnasında Yalçın’ın şoför Doğan’a kesici alet savurduğu, Doğan’ın ise hamle yaparak bu aleti ele geçirdiği ve ardından Yalçın’ı yaraladığı ileri sürüldü. Bıçak darbeleriyle devrilen Yalçın hızla hastaneye ulaştırıldı. Meseleye müdahil olan emniyet güçleri, şoför Veysel Doğan’ı gözaltına alırken vakaya dair adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.