Komşu komşunun etine muhtaç: 'Bir ekmek iki salatalık, emekli maaşımız buna yetiyor'

TÜİK'in Ağustos ayına ait enflasyon verilerini açıklamasının ardından YENİÇAĞ olarak halkın nabzını tuttuk. Vatandaşa, 'Bu ay paranız neye yetmedi?' sorusunu yönelttik. Aldığımız yanıtlar, sokağın enflasyonunun yüzde 31'den yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.