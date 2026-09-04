Kaynak: Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, yaklaşık 10 yıldır birlikte yaşadığı hayat arkadaşı Özlem Şanver'e fiziksel şiddet uyguladığı güvenlik kamerası kayıtları sosyal medyada hızla yayıldı.

Basına sızan görüntülerde Şimşek’in, müstakil bir evin bahçesinde yan yana oturduğu Şanver’in ayağına tekme attığı, Şanver'in ise kadının acı içinde "Bırak beni" diyerek kurtulmaya çalışmasına aldırış etmeden onu zorla evin içine soktuğu anlar saniye saniye yer aldı.

İSTİFA KARARI GELDİ

Görüntülerin yarattığı büyük infialden sonra partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştiren Berhan Şimşek tüm iddiaları reddetti, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar MYK üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı koltuklarından istifa ettiğini söyledi. Şimşek'in salondaki partililere yönelik savunma dili ise büyük tartışma başlattı.

'KAFANIZI EĞMEYİN, KARDEŞİNİZ DİMDİKTİR'

Kendi iradesinin üzerinde CHP ve Genel Başkan iradesi olduğunu söyleyen Şimşek, partisine zarar vermemek adına bu kararı aldığını vurguladı.

Koltuğu bırakan ama meydan okuyan bir üslup kullanan Şimşek, "Mademki ortaya böyle dökülüp saçılan bir durum söz konusu, davalar sonuçlanana kadar Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Ben altı oku yüreğimde taşırım. Parti üyeliğim ölene kadar devam eder. Kafanızı eğmeyin. Kardeşiniz dimdiktir. Ben çok acılar gördüm. Merak etmeyin öldürmeyen acılar güçlendirir" ifadelerini kullandı.