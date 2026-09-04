Üsküdar Belediyesi önünde başkanvekilliği seçimi protesto ediliyor.
Üsküdar Belediyesi önünde toplanan çok sayıda yurttaş, başkanvekilliği seçiminin yargı kararıyla yeniletilmesine tepki gösterdi.
Belediye önünde bir araya gelen yurttaşlar, yaşanan sürecin demokratik teamüllere aykırı olduğunu savunarak seçim sürecine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.
Protestoda, başkanvekilliği seçiminin yeniden yapılmasına ilişkin yargı kararının yanı sıra, seçim öncesi yaşanan gözaltılar ve parti değiştiren Meclis üyelerinin tutumu da eleştirildi.