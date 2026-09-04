Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Hatay’ın Antakya ilçesinde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ya da hayatını kaybeden olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.