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Kaynak: Haber Merkezi

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında başlatılan adli soruşturmaya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Ağıralioğlu, geçmişte yaşanan hak ihlallerini hatırlatarak siyasi düşünce ve ifade hürriyetinin soruşturma konusu yapılmasını eleştirdi.

Demokrasinin yalnızca iktidarın söz söyleme hakkından ibaret olmadığını vurgulayan Ağıralioğlu, AK Parti'nin kendi kuruluş sürecindeki hukuki mücadeleleri unutmaması gerektiğini belirtti.

‘BÖYLE SORUŞTURMALAR DEMOKRASİMİZİ BÜYÜTMEZ’

Türkiye’nin daha fazla hürriyet ve hukuka ihtiyaç duyduğunu ifade eden Anahtar Parti lideri, bu tür adımların ülkenin demokrasi standartlarına zarar verdiğine dikkat çekti.

Yavuz Ağıralioğlu’nun X (sosyal medya) hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:

“AK Parti kendi kuruluş hikâyesini hatırlamalıdır. Şiir okuduğu için hapse girmiş bir Cumhurbaşkanı’nın yönettiği ülkede, fikrini söylediği için partisinin kapatılması istenmiş bir Cumhurbaşkanı’nın iktidarında; üstelik 5 yıl önce yapılmış bir konuşmadaki sözleri nedeniyle insanların soruşturma tehdidiyle karşı karşıya kalması kabul edilemez.

Demokrasi, yalnızca sizin söz söyleme hakkınız değildir. Size karşı olanın da, sizi eleştirenin de, sizin gibi düşünmeyenin de söz söyleme hakkıdır. Dün kendiniz için istediğiniz hukuku bugün başkalarından esirgeyemezsiniz.

Bir taraftan çocuklarımızın katiline konuşma hakkı sağlanmasının yollarının arandığı bir zeminde, diğer taraftan insanların yıllar önce söyledikleri sözler nedeniyle soruşturmalara muhatap edilmesini hatırlatmaktan dahi hicap duyuyoruz. Türkiye’nin ihtiyacı daha fazla korku, daha fazla yasak, daha fazla soruşturma değil; daha fazla hukuk, daha fazla hürriyet ve daha güçlü bir demokrasidir.

Böyle soruşturmalar demokrasimizi büyütmez; Türkiye’yi demokrasi ayıplı ülkeler ligine düşürür. Anahtar Parti olarak milletimize sözümüz; siyasi düşüncenin ve fikir hürriyetinin soruşturma konusu olmadığı bir Türkiye’dir.”

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Eylül 2021’de yaptığı bir konuşmaya ait görüntülerin sosyal medyada yeniden dolaşıma girmesi üzerine inceleme başlattı.Başsavcılık, söz konusu açıklamaların Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Davutoğlu hakkında resmi soruşturma açıldığını bildirdi. Soruşturma çerçevesinde “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Davutoğlu’nun, 7 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Ankara Adliyesi’nde savcılığa ifade vermesi bekleniyor.