Ulaşılan detaylara göre, bölgedeki Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde hattında hizmet veren Çetinkaya Mensucat firmasının ambar alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlenme yaşandı. Durumun şiddetlenmesiyle yapılan ihbar üzerine adrese emniyet, acil sağlık ve itfaiye görevlileri yönlendirildi. Bölgeye varan görevlilerin müdahalesiyle alevler bastırılarak söndürüldü.
Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma kaydedilmezken, tesiste finansal kayıp oluştu. Vakaya ilişkin adli inceleme başlatıldı.