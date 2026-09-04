Kaynak: Haber Merkezi

Niğde'de bir işletmede canlı yayın yapan yayıncı Yusuf Kaplan ile iş yeri sahibi arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Kaplan, işletme sahibinin kendisine yemekleri beğenmediği gerekçesiyle küfrettiğini ve çalışanlarla birlikte kendisini alıkoyduğunu öne sürdü.

CANLI YAYINDA GERİLİM BİR ANDA YÜKSELDİ

Yusuf Kaplan, Niğde'deki bir tavukçuda yemek yerken TikTok hesabından canlı yayın açtı.

Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği canlı yayın sırasında Kaplan, işletme sahibinin tepkisiyle karşılaştı. İşletme sahibi, restoranını kötülediğini ve yemeklerini beğenmediğini iddia ederek canlı yayında Kaplan'a küfretti.

Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Hiçbir şekilde benden özür dilemedi. Her seferinde kendisini haklı çıkarma peşindeydi. Tehdit, el hareketi, hakaret… Hepsini, uyarılarımı dikkate almadan sürdürdü.

Tabii ki biz de hukuki bütün işlemleri başlatacağız. Gereken yapılıyor. Avukatımıza vekâlet verdik. Tüm süreci sizlerle paylaşacağım. Destekleriniz için ayrıca çok teşekkür ederim" sözlerini sarf etti.