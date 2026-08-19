İsrail’in The Jerusalem Post gazetesine değerlendirmelerde bulunan ABD Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail ordusunun 18 Ağustos’ta Suriye’nin İdlib ilinin doğusunda yer alan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı’na gerçekleştirdiği saldırıyı yorumladı. İsrail'in The Jerusalem Post gazetesine konuşan Barrack, İsrail'in dün (18 Ağustos) Suriye'deki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırının Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askeri çatışma riski barındırdığını söyledi.

Saldırının bölgesel bir tırmanış riski barındırdığını vurgulayan Barrack, "Dün yaşanan olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Barrack, saldırının Türkiye-Suriye ile İsrail arasında askeri çatışma riski barındırdığını vurgulayarak "Dün yaşanan olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması bizi rahatlattı" dedi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması bizi rahatlattı" ifadelerini kullandı. Barrack, saldırının Türkiye-Suriye ile İsrail arasında askeri çatışma riski barındırdığını vurgulayarak "Dün yaşanan olaylar ciddi ve endişe vericiydi. Ancak, can kaybı yaşanmaması ve durumun tırmanmaması bizi rahatlattı" dedi.

ABD'DEN 4 DİLLİ "ÇATIŞMA ÖNLEME BİRİMİ" ÖNERİSİ

İsrail ile Suriye arasındaki çatışma önleme biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla gizli görüşmelerin sürdüğünü açıklayan Büyükelçi Barrack, Türkiye'nin de bu sürece doğrudan ya da dolaylı davet edilebileceğini belirtti.

İletişim ağının hayati önemde olduğuna değinen Barrack, şu teklifi sundu:

"Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice dillerini akıcı şekilde konuşan personelin 24 saat görev yaptığı bir işbirliği birimi kurulması faydalı olacaktır. Barrack, iletişimin önemli olduğuna işaret ederek, Türkçe, Arapça, İngilizce ve İbranice dillerini akıcı şekilde konuşan personelin 24 saat görev yaptığı bir işbirliği birimi kurulmasının faydalı olacağını söyledi."

Barrack ayrıca, Başkan Donald Trump'ın sunduğu planın gerekli destek sağlandığı takdirde gerilimi düşürmek adına uygulanabilir bir yol sunduğunu sözlerine ekledi. ABD'nin Türkiye ile İsrail arasında gerilimi azaltmak ve geri döndürülmesi zor bir tırmanışı önlemek için yardımcı olmak istediğini dile getiren Barrack, "Başkan (Donald) Trump'ın planı, gerekli alan ve destek sağlandığı takdirde başarıya ulaşabilecek uygulanabilir bir yol sunmaktadır" diye konuştu.

"SURİYE RADARLARI İSRAİL İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Suriye'deki geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın İsrail'e yönelik saldırgan bir tutumu olmadığını söyleyen Büyükelçi, Şam Havalimanı'na kurulan radarlar konusunda Tel Aviv yönetiminden farklı düşündüklerini aktardı.

Söz konusu sivil altyapının güvenlik tehdidi oluşturmadığını vurgulayan Barrack, "Suriye'nin güvenli ve güvenilir bir iç havacılık sistemini sürdürebilmesi, işlevsel bir sivil radar kapsama alanına bağlıdır. Bu teknik gerekliliğin bir güvenlik sorunu teşkil etmediğine ve daha fazla görüşmenin konuyu herkesin memnuniyetine uygun şekilde netleştirmeye yardımcı olabileceğine inanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti., Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma bildirilmemişti.