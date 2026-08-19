Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Yargıtay kararı dikkat çekti. Yüksek mahkeme, geç bağlanan emekli aylıkları için faiz talebine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Kararda, SGK’nın işlem süresi ve faiz hesabının hangi tarihten itibaren başlayacağı konusunda kritik ayrıntılara yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 1

Emeklilik başvurusu yaptıktan sonra aylığının bağlanmasını bekleyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nden geldi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 2

Yüksek mahkeme, emekli aylığının geç bağlanması nedeniyle açılan davada, biriken ödemelere faiz uygulanmasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 3

Kararda özellikle faizin başlangıç tarihi konusunda önemli bir ayrıntıya işaret edildi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 4

7 BİN LİRALIK ÖDEME İÇİN DAVA AÇILDI

Dava konusu olayda bir sigortalı, 13 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini istedi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 5

Sigortalı ayrıca ödenmeyen aylıkların, ilgili ödeme günlerinden itibaren bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 6

İlk derece mahkemesi, davacının 1 Ekim 2018 itibarıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verdi. Mahkeme, 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödenen toplam 7 bin TL'nin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 7

SGK'nın istinaf başvurusu ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedildi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 8

YARGITAY KARARI BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve hesaplama yönünden bozdu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 9

Yüksek mahkeme, mahkemenin SGK birimlerinden net aylık miktarına ilişkin resmi bilgi ve görüş almadan doğrudan bilirkişi raporuna başvurmasını usule aykırı buldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 10

Yargıtay ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığını belirterek, eksik ödeme döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 arasında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 11

KARARIN EN DİKKAT ÇEKEN NOKTASI

Yargıtay kararında asıl dikkat çeken bölüm ise faizin ne zaman başlayacağına ilişkin oldu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 12

Yüksek mahkeme, mevzuat uyarınca SGK'ya tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süre tanındığına dikkat çekti.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 13

Kararda, SGK'nın tahsis talebinin ardından kendisine tanınan 3 aylık süre içerisinde temerrüde düşmüş sayılamayacağı belirtildi.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 14

EMEKLİ MAAŞINDA FAİZ HESABI BÖYLE YAPILACAK

Buna göre emekli aylığının geç bağlanması halinde faiz hakkı doğabilse de hesaplama, vatandaşın emekliliğe hak kazandığı ilk tarihten başlatılmayacak.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 15

Faiz başlangıcında SGK'ya tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarih esas alınacak. Böylece Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıkları nedeniyle faiz talep eden vatandaşlar açısından önemli bir çerçeve ortaya koydu.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar - Resim: 16

Kararın, emeklilik işlemleri uzayan ve aylıklarının geç bağlandığını düşünen vatandaşlar açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.

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