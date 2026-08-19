Emeklilik başvurusu yaptıktan sonra aylığının bağlanmasını bekleyen vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nden geldi.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yargıtay'dan maaşlarla ilgili kritik karar
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Yargıtay kararı dikkat çekti. Yüksek mahkeme, geç bağlanan emekli aylıkları için faiz talebine ilişkin önemli bir değerlendirme yaptı. Kararda, SGK’nın işlem süresi ve faiz hesabının hangi tarihten itibaren başlayacağı konusunda kritik ayrıntılara yer verildi.Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek mahkeme, emekli aylığının geç bağlanması nedeniyle açılan davada, biriken ödemelere faiz uygulanmasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Kararda özellikle faizin başlangıç tarihi konusunda önemli bir ayrıntıya işaret edildi.
7 BİN LİRALIK ÖDEME İÇİN DAVA AÇILDI
Dava konusu olayda bir sigortalı, 13 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığına hak kazandığının tespit edilmesini istedi.
Sigortalı ayrıca ödenmeyen aylıkların, ilgili ödeme günlerinden itibaren bankaların uyguladığı en yüksek mevduat faiziyle birlikte SGK'dan tahsil edilmesini talep etti.
İlk derece mahkemesi, davacının 1 Ekim 2018 itibarıyla yaşlılık aylığı almaya hak kazandığına karar verdi. Mahkeme, 1 Ekim 2018 ile 1 Nisan 2019 arasındaki eksik ödenen toplam 7 bin TL'nin yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmetti.
SGK'nın istinaf başvurusu ise Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedildi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve istinaf kararlarını usul ve hesaplama yönünden bozdu.
Yüksek mahkeme, mahkemenin SGK birimlerinden net aylık miktarına ilişkin resmi bilgi ve görüş almadan doğrudan bilirkişi raporuna başvurmasını usule aykırı buldu.
Yargıtay ayrıca sigortalıya 1 Mayıs 2019 tarihinde yeniden aylık bağlandığını belirterek, eksik ödeme döneminin 1 Ekim 2018 ile 1 Mayıs 2019 arasında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
KARARIN EN DİKKAT ÇEKEN NOKTASI
Yargıtay kararında asıl dikkat çeken bölüm ise faizin ne zaman başlayacağına ilişkin oldu.
Yüksek mahkeme, mevzuat uyarınca SGK'ya tahsis işlemlerini tamamlaması için 3 aylık yasal süre tanındığına dikkat çekti.
Kararda, SGK'nın tahsis talebinin ardından kendisine tanınan 3 aylık süre içerisinde temerrüde düşmüş sayılamayacağı belirtildi.
EMEKLİ MAAŞINDA FAİZ HESABI BÖYLE YAPILACAK
Buna göre emekli aylığının geç bağlanması halinde faiz hakkı doğabilse de hesaplama, vatandaşın emekliliğe hak kazandığı ilk tarihten başlatılmayacak.
Faiz başlangıcında SGK'ya tanınan 3 aylık yasal sürenin dolduğu tarih esas alınacak. Böylece Yargıtay, geç bağlanan emekli aylıkları nedeniyle faiz talep eden vatandaşlar açısından önemli bir çerçeve ortaya koydu.
Kararın, emeklilik işlemleri uzayan ve aylıklarının geç bağlandığını düşünen vatandaşlar açısından önemli sonuçlar doğurması bekleniyor.