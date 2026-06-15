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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmesi beklenen mutabakatın ardından, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'tan Türkiye'ye yönelik teşekkür mesajı geldi. Aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilciliği görevini de yürüten Barrack, mutabakatın sağlanma sürecinde Ankara'nın yapıcı rolüne dikkat çekti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ TAKDİR EDİYORUZ"

Büyükelçi Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mutabakata ilişkin değerlendirmelerini içeren mesajını alıntıladı. Paylaşımında barış vurgusu yapan Barrack, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik desteğini takdir ediyoruz. İlerleme, ancak milletlerin diyalog, ortaklık ile barış ve güvenliğe olan ortak bağlılığı seçmesiyle mümkündür."

19 HAZİRAN'DA İSVİÇRE'DE İMZALANACAK

Küresel ve bölgesel çapta büyük yankı uyandıran mutabakatın detayları da netleşmeye başladı.

-İlk açıklama Pakistan'dan: Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların uzlaştığını belirterek; Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını duyurmuştu.

-Başkan Trump doğruladı: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen barış anlaşması sürecinin başarıyla tamamlandığını ilan etti.

-İran'dan tarih açıklaması: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD ile sağlanan mutabakatı doğrulayarak, resmi mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıkladı.