Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'deki Ebu el-Duhur Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE SALDIRILAR KONUSUNDA UYARILMADI"

Tom Barrack, “Türkiye, İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmamıştı ve İsrail uçağının kendi topraklarına doğru kuzeye yöneldiğini gözlemledi. Dolayısıyla kendi tepkisini makul bir şekilde hazırlayabilirdi. Neyse ki sağduyu durumun daha da kötüleşmesi önledi.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Barrack, "Ebu al-Duhur Hava Üssü'ne yönelik teyit edilmiş İsrail hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanış oluşturmasından derin endişe duyuyoruz." dedi.

"ŞARA HÜKÜMETİ SALDIRGAN TUTUM BENİMSEMEDİ"

"Şara hükümeti ne saldırgan bir tutum benimsemiş ne de vekalet güçleri barındırmıştır." diyen Barrack, "Aslında İsrail ile gerilimi düşürme tercihini defalarca dile getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFLARI MANTIKLI SÖYLEMLERE ÖNCELİK VERMESİ İÇİN TEŞVİK EDİYORUZ"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

Amerika Birleşik Devletleri geçmişte her iki ülke için de askeri huzursuzluklar yerine diplomatik bir ritmi teşvik etmek amacıyla görüşmelere ev sahipliği yapmıştır ve gelecekte de yapmaya devam edecektir. Kalıcı gerilimi azaltma anlaşmaları, ilgili tüm ülkeler ve liderlerle sürdürülen diyaloglar yoluyla inşa edilir. Amerika Birleşik Devletleri, tırmanışı önleme ve angajmanın daha yapıcı bir yol sunduğuna inanmaya devam etmektedir. Tüm tarafları, daha fazla askeri olay yerine mantıklı söylemlere öncelik vermeye teşvik ediyoruz.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 4 hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldığı saldırının yerel saatle 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'ye konuşan ve adı açıklanmayan Suriyeli bir yetkili, saldırının İsrail tarafından düzenlendiğini doğruladı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetti.