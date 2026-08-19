ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviye belli oldu

Altın; 2018 Fed sıkılaşması ve 2020 krizinde yaklaşık yüzde 15, 2008 küresel finans krizinde ise yüzde 34 civarında gerileme göstererek diğer varlık sınıflarına kıyasla çok daha mütevazı kayıplar yaşadı.