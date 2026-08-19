Wells Fargo Yatırım Enstitüsü stratejistleri tarafından hazırlanan kapsamlı araştırma raporunda, beş aylık zorlu bir düzeltme döneminin ardından altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girdiği belirtildi.
ABD’li dev şirket altında rakam verdi: Altının 2027’ye gireceği seviye belli oldu
ABD merkezli küresel finans devi Wells Fargo, altın fiyatlarının yeniden ivme kazandığını duyurdu. Banka, değerli metalin yıl sonuna kadar çarpıcı oranda değer artışı potansiyeli taşıdığını vurguladı.İbrahim Doğanoğlu
Raporda, Orta Doğu’daki diplomatik görüşmelerden gelen olumlu sinyaller ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ilave faiz artırımlarına yönelik endişelerini azaltmasının piyasayı doğrudan desteklediği ifade edildi.
Ağustos ayının ilk haftasında yüzde 7'den fazla değer kazanarak Ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansını sergileyen altın; borsa yatırım fonlarındaki (ETF) sermaye çıkışlarının durulması, sermaye akışlarının istikrar kazanması ve yönün yukarı dönmesiyle makro düzeyde bir destek buldu.
Enflasyona göre ayarlanmış reel getirilerin yükselmesi ve Fed’in faiz artışlarına devam edebileceği endişeleri, faiz getirisi olmayan altını diğer faiz getirili enstrümanlara kıyasla kısa vadede baskı altında bıraktı.
Buna rağmen banka analistleri, altının temel makroekonomik dinamiklerinin oldukça güçlü kaldığının altını çizdi.
Yılın ilk yarısında küresel spot altın fiyatı yüzde 5 gerilerken, Asya işlem saatlerinde yüzde 13’lük dikkat çekici bir artış kaydedildi.
Bu durum, artan jeopolitik riskler, enflasyon baskıları ve Çin gibi ana pazarlardaki düşük faiz ortamı nedeniyle Asyalı yatırımcıların kesintisiz alımlarına bağlandı.
Jeopolitik belirsizlikler altının "güvenli liman" rolünü perçinlerken, ikinci çeyrekte merkez bankalarının altın rezervlerini güçlendirme ivmesini yeniden artırdı.
Wells Fargo Küresel Hisse Senedi ve Gayrimenkul Varlıkları Stratejisi Başkanı Sameer Samana, altındaki son gelişmeleri ve teknik görünümü değerlendirdi.
Ocak ayındaki rekor seviyeden yaşanan yüzde 20’yi aşkın düşüşün ardından piyasalarda aşırı karamsar bir havanın hakim olduğunu belirten Samana, risk-ödül dengesinin artık uzun vadeli yatırımcılar lehine döndüğünü ifade etti.
Samana, teknik görünümün henüz tamamen düzelmediğini ve yatırımcıların düzeltme sürecinin bittiğini varsaymamaları gerektiğini belirtti.
Kısa vadeli satış baskısının devam etmesi durumunda fiyatların 3.500 dolar seviyesine kadar gerileme riski bulunuyor.
Zirve seviyelerden alım yapan yatırımcıların zararsız çıkış arayışları nedeniyle 4.500 ile 4.900 dolar aralığında güçlü bir teknik direnç alanı oluşması bekleniyor.
Yüksek petrol fiyatları ve olası faiz artışlarının büyük ölçüde halihazırda fiyatlandığını vurgulayan Samana, piyasanın daha geniş döngüye odaklanması gerektiğini söyledi.
Yüksek enerji maliyetleri ve sıkı para politikaları küresel ekonomik büyümeyi kademeli olarak yavaşlatacak.
Ekonomik yavaşlama, politika yapıcıları ve merkez bankalarını nihayetinde faiz oranlarını tekrar düşürmeye ve piyasaya ek parasal destek sağlamaya zorlayacak.
Zirve noktasına göre yüzde 30 civarında bir düzeltme yapan altının, potansiyel risklerin büyük kısmını önceden satın aldığını belirten Samana, tarihsel verilere dikkat çekti.
Altın; 2018 Fed sıkılaşması ve 2020 krizinde yaklaşık yüzde 15, 2008 küresel finans krizinde ise yüzde 34 civarında gerileme göstererek diğer varlık sınıflarına kıyasla çok daha mütevazı kayıplar yaşadı.
Samana, hisse senetleri ve tahvillerin baskı altında olduğu dönemlerde altının pozitif ayrışma olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti.
Samana, kıymetli metalin portföyler için vazgeçilmez bir risk dengeleme ve koruma aracı olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.
Uluslararası talebin ABD para politikası baskısıyla karşılaşması nedeniyle yükseliş patikasının zaman zaman dalgalı olacağını öngören Wells Fargo, genel olumlu görüşünü korudu.
Bununla birlikte 2026 ve 2027 yıl sonu ons altın hedeflerini sırasıyla 4.900-5.100 dolar ve 5.400-5.600 dolar troy seviyelerinde güncelledi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.