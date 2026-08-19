Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamayla Başkent için uzun süredir üzerinde çalışılan dev finansman sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yavaş, Ankara'nın altyapısını güçlendirecek 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayının alındığını belirterek, projelerin detaylarını paylaştı.

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500 MİLYON DOLARLIK KAYNAK NEREYE HARCANACAK?

Sağlanan uluslararası finansman, Başkentin su ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 3 ana başlık altında yatırıma dönüştürülecek:

TATLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ: Tesisin kapasitesini ve teknolojisini geliştirmek üzere 306,3 milyon dolar,

İÇME SUYU YATIRIMLARI: Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan ilçelerinin temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için 90 milyon dolar,

KAYIP-KAÇAK TEMİZLİĞİ: Ankara genelinde su kayıp ve kaçak oranlarını minimuma indirmek amacıyla 84,4 milyon dolar bütçe aktarılacak.

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Ankara'nın geleceğine yönelik dev yatırımları açıklayan Mansur Yavaş, paylaşımını "Başkentimize hayırlı olsun" temennisiyle tamamladı.