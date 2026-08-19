Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı açıklamayla Başkent için uzun süredir üzerinde çalışılan dev finansman sürecinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Yavaş, Ankara'nın altyapısını güçlendirecek 3 büyük proje için yaklaşık 500 milyon dolarlık uzun vadeli dış finansman onayının alındığını belirterek, projelerin detaylarını paylaştı.

500 MİLYON DOLARLIK KAYNAK NEREYE HARCANACAK?

Sağlanan uluslararası finansman, Başkentin su ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla 3 ana başlık altında yatırıma dönüştürülecek:

TATLAR ATIKSU ARITMA TESİSİ: Tesisin kapasitesini ve teknolojisini geliştirmek üzere 306,3 milyon dolar,

İÇME SUYU YATIRIMLARI: Güdül, Beypazarı, Ayaş ve Çayırhan ilçelerinin temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için 90 milyon dolar,

KAYIP-KAÇAK TEMİZLİĞİ: Ankara genelinde su kayıp ve kaçak oranlarını minimuma indirmek amacıyla 84,4 milyon dolar bütçe aktarılacak.

Ankara'nın geleceğine yönelik dev yatırımları açıklayan Mansur Yavaş, paylaşımını "Başkentimize hayırlı olsun" temennisiyle tamamladı.