Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa'nın diri fay hatlarına ve zayıf zeminlere dikkat çekerek, olası bir felaket yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, zayıf zeminlere ve fay hatlarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
"DÖVÜNEREK ZAMAN KAYBETTİK"
Tüysüz, Türkiye'nin deprem geçmişini, Marmara Bölgesi'ni bekleyen tehlikeleri ve özellikle Bursa'nın deprem riskini veriler ve haritalar eşliğinde anlattı.
Tüysüz, felaket yaşanmadan önce önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 100 yılı aşkın süredir büyük ölçüde dövünerek zaman kaybettiğini belirten Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde yaşanan ağır can kayıplarının da bu gerçeği açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.
"BİNALARIN ARASINDAN FAY GEÇİYOR"
Bursa'nın önemli bölümünün zayıf zemin üzerinde bulunduğunu belirten Tüysüz, "Nilüfer'de de zayıf zemin mevcut. Nilüfer'in güneyinde özellikle Çalı, Tahtalı, Kayapa, Zafer ve Gölyazı'ya kadar uzanan yerde önemli bir fay sisteminin olduğunu, 1968 ve 1855 depremlerinin bu fay üzerinde geliştiğini söyleyebiliriz. Haritaya baktığımızda, bir imar planına işlenecek kadar hassas bir harita olmasa da binaların içerisinden, arasından fayların geçtiğini görüyoruz. Bu da son derece önemli bir problem" dedi.
DİRİ FAY HATLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ
Deprem zararlarını azaltmak için uygulanması gereken kurallar bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okan Tüysüz, mevcut riski artırmamak amacıyla diri fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi ve yönetmeliklere eksiksiz uyulması gerektiğini söyledi.
Tüysüz, mevcut riskin azaltılması için gerçek kentsel dönüşüm uygulanması, binaların analiz edilmesi ve hayat boyu sürecek afet bilinci eğitimlerinin verilmesi gerektiğini ifade etti.