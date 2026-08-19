Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor

Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, zayıf zeminlere ve fay hatlarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 1

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa'nın diri fay hatlarına ve zayıf zeminlere dikkat çekerek, olası bir felaket yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguladı.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 2

"DÖVÜNEREK ZAMAN KAYBETTİK"

Tüysüz, Türkiye'nin deprem geçmişini, Marmara Bölgesi'ni bekleyen tehlikeleri ve özellikle Bursa'nın deprem riskini veriler ve haritalar eşliğinde anlattı.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 3

Tüysüz, felaket yaşanmadan önce önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin 100 yılı aşkın süredir büyük ölçüde dövünerek zaman kaybettiğini belirten Tüysüz, 6 Şubat depremlerinde yaşanan ağır can kayıplarının da bu gerçeği açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 4

"BİNALARIN ARASINDAN FAY GEÇİYOR"

Bursa'nın önemli bölümünün zayıf zemin üzerinde bulunduğunu belirten Tüysüz, "Nilüfer'de de zayıf zemin mevcut. Nilüfer'in güneyinde özellikle Çalı, Tahtalı, Kayapa, Zafer ve Gölyazı'ya kadar uzanan yerde önemli bir fay sisteminin olduğunu, 1968 ve 1855 depremlerinin bu fay üzerinde geliştiğini söyleyebiliriz. Haritaya baktığımızda, bir imar planına işlenecek kadar hassas bir harita olmasa da binaların içerisinden, arasından fayların geçtiğini görüyoruz. Bu da son derece önemli bir problem" dedi.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 5

DİRİ FAY HATLARINDA YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMELİ

Deprem zararlarını azaltmak için uygulanması gereken kurallar bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Okan Tüysüz, mevcut riski artırmamak amacıyla diri fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi ve yönetmeliklere eksiksiz uyulması gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor - Resim: 6

Tüysüz, mevcut riskin azaltılması için gerçek kentsel dönüşüm uygulanması, binaların analiz edilmesi ve hayat boyu sürecek afet bilinci eğitimlerinin verilmesi gerektiğini ifade etti.

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