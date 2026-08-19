Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan deprem uyarısı: Faylar binaların arasından geçiyor

"BİNALARIN ARASINDAN FAY GEÇİYOR"

Bursa'nın önemli bölümünün zayıf zemin üzerinde bulunduğunu belirten Tüysüz, "Nilüfer'de de zayıf zemin mevcut. Nilüfer'in güneyinde özellikle Çalı, Tahtalı, Kayapa, Zafer ve Gölyazı'ya kadar uzanan yerde önemli bir fay sisteminin olduğunu, 1968 ve 1855 depremlerinin bu fay üzerinde geliştiğini söyleyebiliriz. Haritaya baktığımızda, bir imar planına işlenecek kadar hassas bir harita olmasa da binaların içerisinden, arasından fayların geçtiğini görüyoruz. Bu da son derece önemli bir problem" dedi.