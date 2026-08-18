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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'nin kuzeybatısında, Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Barrack, Washington yönetiminin saldırılardan "derin endişe" duyduğunu belirterek taraflara askeri adımlar yerine diplomasi çağrısı yaptı.

"GEREKSİZ BİR TIRMANMA"

Barrack, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ebu Zuhur Hava Üssü'ne düzenlenen doğrulanmış İsrail hava saldırılarının, bölgesel istikrara katkı sağlamayan gereksiz bir tırmanma teşkil etmesinden derin endişe duyuyoruz."

ABD'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da askeri yöntemler yerine diplomatik süreci desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Barrack, kalıcı gerilimin ancak diyalogla azaltılabileceğini ifade etti.

ŞARA YÖNETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD'li diplomat, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetiminin saldırgan bir politika izlemediğini belirterek, İsrail ile gerilimi düşürme yönündeki iradesini defalarca ortaya koyduğunu söyledi.

Barrack, "ABD, itidal ve temasın daha yapıcı bir yol sunduğuna inanmaya devam etmektedir. Tüm tarafları yeni askeri olaylar yerine mantıklı söylemlere öncelik vermeye teşvik ediyoruz." dedi.

SURİYE'DEN DE KINAMA GELDİ

Suriye yönetimi de saldırıları sert sözlerle kınadı.

Şam yönetimi, İsrail'in hava saldırılarının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiğini belirterek Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma saldırıları kınama çağrısında bulundu.

Açıklamada, Suriye'nin egemenlik haklarını uluslararası hukuk çerçevesinde savunmaya devam edeceği vurgulandı.

HALİÇ'TE SÜRPRİZ DİPLOMATİK TEMAS

Barrack'ın açıklamasının, İstanbul'da Haliç'te Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani ile gerçekleştirdiği kritik görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, ekonomik toparlanma ve savaş sonrası yeniden inşa süreci ele alındı.

Tarafların özellikle Sezar yaptırımlarının kaldırılmasının ardından kalan ekonomik kısıtlamaların kaldırılması ve Suriye ekonomisinin yeniden canlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

EBU ZUHUR ÜSSÜ NEDEN HEDEF OLDU?

İsrail savaş uçakları, İdlib'in doğusundaki Ebu Zuhur Hava Üssü'nü gece boyunca hava saldırılarıyla hedef aldı.

Saldırıların, Esad sonrası kurulan yeni Suriye hava kuvvetlerinin kullandığı üsse yönelik olduğu belirtildi. Üste onarılan Su-22 savaş uçakları, L-39 eğitim uçakları ve eski helikopterlerin bulunduğu ifade edilirken, saldırılarda özellikle pistler ve depo alanları hedef alındı.

Saldırının, Suriye hava kuvvetlerine ait Su-22 uçaklarının kuzey bölgelerinde eğitim uçuşları yaptığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti. Ayrıca Suriye yönetiminin son dönemde hava üssünü yeniden tahkim etmek için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.