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Kaynak: AA / DHA / İHA

Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanında yeni bir iş birliği süreci başlıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasında stratejik ortaklığın temelini oluşturacak mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında başta fosfat olmak üzere metalik madenler ve stratejik-kritik minerallerin aranması, ruhsatlandırılması, işletilmesi ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı çalışmalar yapılacak.

FOSFAT İÇİN ORTAK ÜRETİM VE TİCARET MODELİ

Bakan Bayraktar, anlaşmanın özellikle fosfat alanında önemli bir değer zinciri oluşturacağını belirtti.

İlk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarının kurulması planlanırken, sonraki aşamada fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu çalışmaların iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

MADEN VE ENERJİ ALANINDA KAPSAM GENİŞLİYOR

Mutabakat kapsamında yalnızca maden üretimi değil, jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik ortak çalışmalar da yürütülecek.

Türkiye adına Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA International (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan anlaşmayla yer bilimleri, madencilik, enerji hammaddeleri ve jeotermal enerji alanlarında iş birliği yapılacak.

"SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASINA İVME KAZANDIRACAK"

Bayraktar, anlaşmanın Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı güven ve kazan-kazan ilkesi çerçevesinde geliştirildiğini belirtti.

Yer altı kaynaklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağını ifade eden Bayraktar, oluşturulan iş birliği modelinin Suriye'nin yeniden inşasına da ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Yeni anlaşmayla birlikte Türkiye ve Suriye arasında enerji ve madencilik alanındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha kapsamlı projelerle ilerlemesi bekleniyor.