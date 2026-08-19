UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy’de Fransa’nın Olimpik Lyon ekibini konuk eden İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.
Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye yaylım ateşi: "Tur ihtimali yüzde 51..."
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını Fransa'ya bıraktı. Temsilcimizin golü 47'de Mason Greenwood'dan geldi. Maçın ardından Nihat Kahveci, hem sergilenen performansı hem de oyuncu tercihlerini sert bir dille eleştirdi.Kaynak: Diğer
Temsilcimizin maçtaki tek golü 47. dakikada İngiliz yıldız Mason Greenwood’un ayağından gelirken, tur şansı Fransa’daki zorlu rövanşa kaldı.
Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Nihat Kahveci, hem saha içi performansa hem de oyuncu tercihlerine sert eleştiriler getirdi.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE BROWN’A SERT SÖZLER: "OFANSİF KATKILARI SIFIR"
Sarı-lacivertli ekibin hücum hattındaki etkisizliğine dikkat çeken Kahveci, özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Archie Brown’un performansını hedefe koydu. Kerem’in forma adaletini sorgulayan eski futbolcu, şu ifadeleri kullandı:
"İlk yarıda Brown ve Kerem'in ofansif anlamda hiçbir katkısı yok. Kerem yine sahada yok maalesef."
"Artık Kerem, Sturm Graz maçındaki 'koştum koştum' performansıyla Fenerbahçe formasını her zaman giyemez, giydirilmemelidir de. Artık işin bir ofansif katkısı olmalı. Kerem devre arasında çıksa kimse itiraz eder miydi?"
"İŞ NİYE SADECE ASENSİO’YA PATLIYOR?"
Marco Asensio’nun oyundan alınmasını ve oyuncunun üzerindeki baskıyı da eleştiren Kahveci, İspanyol yıldızın geçen sezona damga vuran istatistiklerini hatırlatarak teknik heyetin adaletini sorguladı:
"Seyirci Asensio diye bağırdı. İster abi, Asensio bu sene şimdiye kadar bir şey yapmadı ama bu yapmayacak anlamına gelmez."
"Sahada hiçbir şey yapmayan birçok oyuncu varken, hiç oynaması beklenmeyen isimlerin bile Asensio’dan daha geç kenara alınmasındaki adaletsizliği sevmiyorum."
"Asensio kötü oynuyor diyorum ama geçen sezon 13 gol ve 13 asistle oynadı. Fenerbahçe geçen yıl yarışın içindeyse onun sayesindeydi. Hiç mi kredisi yok?"
"Fiziksel olarak hazır olan Kerem ne katıyor? Atletik olan, git-gelli Brown ilk yarıda sahada mıydı? Semedo bildiğimiz Semedo mu? İş niye bu kadar Asensio’ya patlıyor? Takım geriden oyun kurulumunda ya da öne gittiğinde adeta 'Asensio' diye bağırdı. Bir Asensio formda olsa merkezden her türlü oynarsın ama Fenerbahçe merkezi bu formasyonda iyi kullanamıyor."
"TUR İHTİMALİ YÜZDE 51 LYON’A GEÇTİ"
Fenerbahçe’nin oyunu riske ederek bireysel yeteneklerini kullanması gerektiğini belirten ve Greenwood'un goldeki hamlesini öven Kahveci, tur şansını şu sözlerle değerlendirdi:
"Deplasmana çok mutsuz gitmiyorum ama maç öncesi yüzde 51 Fenerbahçe’de olan tur şansı artık yüzde 51 Lyon’a geçti. Çünkü kendi seyircisi önünde oynayacaklar. Fenerbahçe’de pas temposu ve önde set oyunu gibi düzelmesi gereken çok şey var."
"Yine de elimizde yıldızlar var. Bugün 'Risk al Greenwood' dedim; ilk yarıda dribbling denedi, sorumluluk aldı ve golünü attı. Fransa'daki rövanş öncesi Fenerbahçe'nin toparlanması şart."