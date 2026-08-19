Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye yaylım ateşi: "Tur ihtimali yüzde 51..."

"Fiziksel olarak hazır olan Kerem ne katıyor? Atletik olan, git-gelli Brown ilk yarıda sahada mıydı? Semedo bildiğimiz Semedo mu? İş niye bu kadar Asensio’ya patlıyor? Takım geriden oyun kurulumunda ya da öne gittiğinde adeta 'Asensio' diye bağırdı. Bir Asensio formda olsa merkezden her türlü oynarsın ama Fenerbahçe merkezi bu formasyonda iyi kullanamıyor."