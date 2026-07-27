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Kaynak: AA / DHA / İHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ile Irak Özel Temsilcisi olarak görev yapan Tom Barrack ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın başkentte gerçekleştirdiği kabulde Türkiye ile ABD arasındaki temaslar kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

ANKARA'DA KRİTİK KABUL

Ankara'da gerçekleşen görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde yapıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi kaynaklar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul ettiği bildirildi.

Barrack'ın ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevinin yanı sıra Suriye ve Irak Özel Temsilcisi sıfatını da taşıması, görüşmeyi diplomatik açıdan öne çıkaran unsurlar arasında yer aldı.

Diplomatik kaynaklar, Hakan Fidan ile Tom Barrack'ın Ankara'da bir araya geldiğini doğruladı. Görüşmeye ilişkin resmi açıklama yapılması halinde yeni ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.