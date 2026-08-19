Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos)

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos)

Sert satış dalgasıyla sarsılan altın piyasası yeni güne toparlanarak başladı. Ons altın yeniden kritik eşiği aşarken, küresel piyasaların ve yatırımcıların tüm dikkati bu akşam açıklanacak olan Fed tutanaklarına çevrildi. Kapalıçarşı'da fiyatlar ise tamamen değişti.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 1

19 Ağustos sabahı itibarıyla altın piyasaları, salı günü yaşanan sert satış baskısının ardından güne tepki alımlarıyla başladı. Ons altın yeniden kritik 4.350 dolar eşiğini aşarken, gram altın 6.700 liranın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Küresel piyasaların tüm dikkati ise bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına çevrilmiş durumda.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 2

Pazartesi günü 4.420 doların üzerine çıkarak dikkat çeken ons altın, bu yükseliş ivmesini koruyamayarak salı günü yönünü hızla aşağı çevirmişti. Küresel tahvil piyasalarında başlayan yoğun satış dalgasıyla birlikte değerli metalde günlük kayıp yüzde 1,6'yı aştı ve fiyatlar 4.344 dolar seviyelerine kadar geriledi.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 3

Haftanın başındaki kazanımların önemli bir kısmının silinmesine neden olan bu düşüşün merkezinde ise altından ziyade tahvil piyasasındaki hareketlilik yer aldı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 4

ABD, Avrupa ve Japonya'da uzun vadeli devlet tahvillerindeki satışlar, getirileri yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 5

Faiz getirisi olmayan altın için tahvil getirilerindeki bu artış, yatırımcı nezdinde önemli bir dezavantaj yaratırken, risksiz varlıkların sunduğu getiri oranındaki yükseliş altın tutmanın fırsat maliyetini de artırmış oldu.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 6

Ancak Asya işlemlerinin ilk bölümünde ons altının yeniden 4.354 dolar çevresinde işlem görmesi, satış baskısının şimdilik hafiflediğine işaret ediyor.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 7

Bugün itibarıyla yatırımcıların odağı tamamen Fed'e kaymış durumda. ABD Merkez Bankası, 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının merakla beklenen tutanaklarını yayımlayacak.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 8

Piyasalar için tutanakların önemi, sadece bir önceki toplantının detaylarını yansıtmasından ibaret değil. Yatırımcılar; enflasyon, iş gücü piyasasının durumu ve faiz oranlarının gelecekteki seyri hakkında tutanaklarda yer alan satır aralarındaki yeni ipuçlarını arayacak.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 9

Küresel piyasalardaki toparlanma, iç piyasada Kapalıçarşı altın fiyatlarına da hareketlilik getirdi. Gram altın cephesinde güne yüzde 0,46'lık bir yükselişle başlandı.

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 10

Gram Altın: Alış: 6619.1600 | Satış: 6727.2200 (Değişim: %0.46) | Düşük: 6685.34 | Yüksek: 6743.92 | Kapanış: 6696.17

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 11

Çeyrek Altın: Alış: 10811.00 | Satış: 10976.00 (Değişim: %0.47) | Düşük: 10907.00 | Yüksek: 11003.00 | Kapanış: 10925.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 12

Yarım Altın: Alış: 21654.0000 | Satış: 21944.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 21807.00 | Yüksek: 21998.00 | Kapanış: 21843.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 13

Tam Altın: Alış: 43008.0000 | Satış: 43727.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 43455.00 | Yüksek: 43835.00 | Kapanış: 43525.00

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 14

Gremse Altın: Alış: 107104.0000 | Satış: 108948.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 108270.0000 | Yüksek: 109218.0000 | Kapanış: 108445.0000

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 15

Has Altın: Alış: 6652.4200 | Satış: 6713.7900 (Değişim: %0.46) | Düşük: 6672.00 | Yüksek: 6730.46 | Kapanış: 6682.80

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Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos) - Resim: 16

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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