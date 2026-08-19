19 Ağustos sabahı itibarıyla altın piyasaları, salı günü yaşanan sert satış baskısının ardından güne tepki alımlarıyla başladı. Ons altın yeniden kritik 4.350 dolar eşiğini aşarken, gram altın 6.700 liranın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Küresel piyasaların tüm dikkati ise bu akşam açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına çevrilmiş durumda.
Kapalıçarşı altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (19 Ağustos)
Sert satış dalgasıyla sarsılan altın piyasası yeni güne toparlanarak başladı. Ons altın yeniden kritik eşiği aşarken, küresel piyasaların ve yatırımcıların tüm dikkati bu akşam açıklanacak olan Fed tutanaklarına çevrildi. Kapalıçarşı'da fiyatlar ise tamamen değişti.Gülsüm Hülya Sundu
Pazartesi günü 4.420 doların üzerine çıkarak dikkat çeken ons altın, bu yükseliş ivmesini koruyamayarak salı günü yönünü hızla aşağı çevirmişti. Küresel tahvil piyasalarında başlayan yoğun satış dalgasıyla birlikte değerli metalde günlük kayıp yüzde 1,6'yı aştı ve fiyatlar 4.344 dolar seviyelerine kadar geriledi.
Haftanın başındaki kazanımların önemli bir kısmının silinmesine neden olan bu düşüşün merkezinde ise altından ziyade tahvil piyasasındaki hareketlilik yer aldı.
ABD, Avrupa ve Japonya'da uzun vadeli devlet tahvillerindeki satışlar, getirileri yılların en yüksek seviyelerine taşıdı.
Faiz getirisi olmayan altın için tahvil getirilerindeki bu artış, yatırımcı nezdinde önemli bir dezavantaj yaratırken, risksiz varlıkların sunduğu getiri oranındaki yükseliş altın tutmanın fırsat maliyetini de artırmış oldu.
Ancak Asya işlemlerinin ilk bölümünde ons altının yeniden 4.354 dolar çevresinde işlem görmesi, satış baskısının şimdilik hafiflediğine işaret ediyor.
Bugün itibarıyla yatırımcıların odağı tamamen Fed'e kaymış durumda. ABD Merkez Bankası, 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının merakla beklenen tutanaklarını yayımlayacak.
Piyasalar için tutanakların önemi, sadece bir önceki toplantının detaylarını yansıtmasından ibaret değil. Yatırımcılar; enflasyon, iş gücü piyasasının durumu ve faiz oranlarının gelecekteki seyri hakkında tutanaklarda yer alan satır aralarındaki yeni ipuçlarını arayacak.
Küresel piyasalardaki toparlanma, iç piyasada Kapalıçarşı altın fiyatlarına da hareketlilik getirdi. Gram altın cephesinde güne yüzde 0,46'lık bir yükselişle başlandı.
Gram Altın: Alış: 6619.1600 | Satış: 6727.2200 (Değişim: %0.46) | Düşük: 6685.34 | Yüksek: 6743.92 | Kapanış: 6696.17
Çeyrek Altın: Alış: 10811.00 | Satış: 10976.00 (Değişim: %0.47) | Düşük: 10907.00 | Yüksek: 11003.00 | Kapanış: 10925.00
Yarım Altın: Alış: 21654.0000 | Satış: 21944.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 21807.00 | Yüksek: 21998.00 | Kapanış: 21843.00
Tam Altın: Alış: 43008.0000 | Satış: 43727.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 43455.00 | Yüksek: 43835.00 | Kapanış: 43525.00
Gremse Altın: Alış: 107104.0000 | Satış: 108948.0000 (Değişim: %0.46) | Düşük: 108270.0000 | Yüksek: 109218.0000 | Kapanış: 108445.0000
Has Altın: Alış: 6652.4200 | Satış: 6713.7900 (Değişim: %0.46) | Düşük: 6672.00 | Yüksek: 6730.46 | Kapanış: 6682.80
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.